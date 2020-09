Onsdag ble det varslet en kraftig økning i parkeringsavgiftene. Nå reagerer NAF.

- Byrådets politikk henger ikke på greip. De strammer mer og mer inn på bilbruk, samtidig som de har gjort seg avhengig av store inntekter fra bilistene, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Oslo-byrådet varslet tirsdag en kraftig prisøkning på parkering. Prisene for å parkere egen bil på offentlig vei, kjent som beboerparkering, skal opp med hele 50 prosent. For eiere av hus eller leilighet med dette behovet, og som har en bensin- eller dieselbil, betyr det at utgiften stiger fra 3600 til 5400 kroner i året.

Prisøkningen er varslet i Oslo-budsjettet som ble lagt fram onsdag. Også besøkende ti beboere, eller andre som parkerer på offentlig vei, må påregne en kraftig prisøkning fra 2021. Samtidig utvides beboerparkeringen til å gjelde større deler av byen.

Les også: Freser mot økte parkeringsavgifter: - Veldig usosialt

NAF mener politikken fungerer som en dobbelt straff for innbyggere med behov for bil.

- Å øke gebyret for beboerparkering samtidig som de fjerner mange parkeringsplasser i boligområdene oppfattes som urettferdig og en slags dobbel straff. Ett sted må jo folk ha bilen stående når byråden vil at den ikke skal brukes. Selv om de fleste bruker kollektivt på jobbreisen i byene, har vi behov for andre typer reiser både ettermiddager, kvelder, helger og ferier, påpeker Ryste.

- Tar opp verdifull plass

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg sa til Nettavisen onsdag at prisøkningen er et sosialt tiltak:

- Ordningen er nettopp en sosial avgift, fordi den bidrar til at de som trenger parkeringsplass i byen, får parkeringsplass, og at vi fordeler arealer annerledes. Det viktigste vi kan gjøre for sosial utjevning i transportsektoren, er å sørge for at det blir best mulig å kjøre kollektivt, sa Lan Marie Berg til Nettavisen onsdag.

ØKER P-PRISEN: Samferdselsbyråd Lan Marie Berg. Foto: Vidar Ruud (NTB)

Hun forsvarer økningen med at det skal være dyrere å bruke fossilbil enn det skal være å bruke nullutslippsbiler.

- Nå øker vi avstanden og gjør det generelt litt dyrere å eie bil i Oslo, fordi de tar opp verdifull plass, sa Berg til Nettavisen onsdag.

Les også: Oslo-byrådet vil bruke 361 mill. på sykkelveier: - Byrådet er blindet

- Dette frustrerer mange

Men argumentet brister, mener Ryste i NAF:

- Lan Marie Berg og byrådet vil både ha inn mer penger fra bilistene for å finansiere kollektivtransport og veier, samtidig som de vil gjøre det stadig vanskeligere og dyrere å bruke bilen for å redusere trafikken. Det er ikke rart mange blir frustrerte over de doble signalene fra byrådet, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Også Hallstein Bjercke i Venstre mener forslaget er usosialt:

- Ja, det synes jeg fremstår som en veldig uklok måte å øke parkeringsavgiftene på, for det gjør det relativt dyrere for oslofolk å parkere i Oslo enn for pendlere. Beboerparkeringen økes med 50 prosent, mens byrådet øker fremmedparkeringen og timeprisen med 25 prosent, sa Bjercke til Nettavisen onsdag.

Les også: Byrådet i Oslo vil ha forbud mot fossilbiler i deler av Oslo

Ryste viser til bompengeopprøret før lokalvalget i 2019 som en pekepinn på at folk begynner å få nok av denne typen tiltak:

- Det handler om at folk har en hverdagsreise som skal gå opp, og at stadig høyere avgifter på bilbruk rammer familieøkonomien til mange, sier Ryste.