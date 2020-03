Naken kvinne på okse skaper oppstyr i New York

Midt i koronakrisen satte den nakne kvinnen seg opp på «Charging Bull», en av New Yorks fremste severdigheter.

NEW YORK (Nettavisen): USA har nå flest smittetilfeller av koronaviruset i verden og New York er den byen i landet som er hardest rammet.

Gatene på Manhattan er nærmest folketomme på grunn av karantenen, men det stoppet ikke kvinnen fra å ta seg en tur ut, kaste klærne og så kaste seg på den berømte oksen.

Mens kvinnen satt på oksen, ble hun tatt bildet av fra en kvinne med en iPhone. Fotografen til New York Post fikk derimot også tatt et bilde av kvinnen mens hun satt på oksen.

Bildet av kvinnen, som er tatt på onsdag, samme dag som Wall Street hadde nok en dag med kraftig oppgang, spres nå på sosiale medier.

Fredag er det derimot ventet nedgang på Wall Street. Dow Futures er ned over tre prosent. S&P 500 Fut og Nasdaq Fut er også ned nærmere tre prosent.

I kø for å ta «Charging Bull» på testiklene

«Charging Bull» er for øvrig en av New Yorks fremste severdigheter - noe som også fører til at dens edlere deler får «merke trykket».

- Den er blitt et av de mest besøkte, mest fotograferte og kanskje det mest elskede og mest gjenkjennelige statuene i New York City. Jeg mener den henger like høyt som «Statue Of Liberty», uttalte bypark kommisjonæren Adrian Benepe til New York Times for noen år tilbake.

For det er slettes ikke noe uvanlig syn i Bowling Green Park i Financial District i New York: at flere titalls personer står i kø for å ta den tre tonn tunge oksen på testiklene.

SE video her:

- Kan bringe lykke - og fruktbarhet

Da Nettavisen besøkte det populære turistmålet i november, sto det en lang kø både foran og bak den enorme oksen.

De som står foran fyrer løs utallige foto av seg selv foran det enorme hodet og selve statuen. Men de som står bak, har noe helt annet i tankene.

De står nemlig i kø for å ta oksen på testiklene, noe som i tillegg til selve foto-muligheten også skal være noen som kan gi deg lykke og fruktbarhet.

Ifølge Wikipedia veier selve oksen veier 3200 kilo og er 4,3 meter høy og 4,9 meter lang, og har vært et populært turistmål helt siden den ble plassert der tilbake i 1989.

86.000 smittet i New York

Koronaviruset er i ferd med å lamme New York, og andre amerikanske byer står trolig for tur. Sykehusene mangler senger og utstyr, og helsearbeidere fortviler.

USA kan bli et nytt globalt episenter for koronapandemien, advarte Verdens helseorganisasjon (WHO) tidligere i uka, og de fikk rett.

Nærmere 86.000 hadde fredag fått påvist smitte, flere enn i noe annet land i verden. Drøyt 1.300 er døde, men det ventes at tallet vil øke kraftig de neste dagene og ukene.

Helsearbeidere jobber døgnet rundt og er fortvilet over mangelen på smitteverneutstyr, som ansiktsmasker og beskyttelsesdresser.

– Jeg er sint. Vi kunne ha skaffet nok beskyttelsesutstyr for flere måneder siden. Dette begynte i Kina i desember, sier sykepleieren Benny Mathew ved Montefiore Medical Center i New York.