Nær 200 millioner kroner ekstra til stimuleringsordningen for kultursektoren

Kulturminister Abid Raja (V) kunngjorde tirsdag at stimuleringsordningen for kultursektoren utvides til 690 millioner kroner i 2020.

Dette er en økning på 190 millioner kroner fra de opprinnelige 500 som ordningen besto av. Det har kommet 1.711 søknader til ordningen, og Raja håper de vil være ferdigbehandlet i løpet av uka. Mer enn 1.500 søknader er allerede ferdigbehandlet og 629 millioner bevilget.

Det nærmer seg jul. Slik skal vi feire «korona»-julen i år, ifølge statsministeren:



Raja kunngjorde også at det er satt av 60 millioner kroner ekstra til institusjoner som blant annet museer, slik at de kan opprettholde driften, og at Kulturfondet styrkes med 40 millioner kroner.

– Jeg håper dette er en nyhet som vil øke forutsigbarheten for de mange som får støtte gjennom Norsk kulturfond, sier Raja.

