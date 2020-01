Når ekteskapet rakner dukker det opp mange økonomiske fallgruver

Samlivsbruddet er et faktum. Du skal skilles. Dere har gitt det siste forsøk, men innser at dere funker bedre hver for dere - eller dere funker i hvert fall ikke sammen. Hva nå?

Mye står på spill og mange involveres.

Den følelsesmessige delen er verst - men den økonomiske delen gjør det ikke enklere. I noen tilfeller kan det være økonomi som bidrar til bruddet.

Be om hjelp til å komme i gang - og bli finansminister

I stedet for å gå i kjelleren fordi den andre parten er den som har styrt økonomien, så tenk på dette som en mulighet til å bli din egen finansminister.

Du trenger ikke gjøre dette alene. Har du en bankrelasjon så be om et møte i banken og få hjelp til å komme i gang. Legg frem det du eier, skylder, inntekt og utgifter.

Med trygghet på det økonomiske er det lettere å håndtere den følelsesmessige delen.

Det som er enkelt å gjøre noe med

Før dere begynner med deling av en økonomi som har vært sammenflettet, er det greit å ta tak i de små tingene som er lett å gjøre noe med:

Slett fullmakter på konti

Hva skjer med felles lån? Har dere en boligkreditt som bør sperres?

Sperr bankkort/kredittkort knyttet til din konto som den andre har disposisjonsrett til

Skaff egne konti og kort om dette har vært felles

Sjekk forsikringer. Hvem er begunstiget? (hvem som får penger om det skulle skje deg noe). Trenger du en forsikring om du skulle bli kritisk syk eller langtidssykemeldt?

Bilforsikring og overføring av eierskap på bil

Overføring av strøm, internett og andre tjenester til den som blir boende i felles bolig

Skaff deg en oversikt over den nye økonomien. Sett opp et budsjett. Hva kommer inn av penger - og hva vil de nye utgiftene være?

Ofte blir økonomien trangere en periode, så å få en god struktur på økonomien fra start er viktig for at du ikke skal komme bakpå.

Hvordan deles verdiene?

Hovedregelen ved ekteskap er felleseie i de tingene dere har. Det betyr at alt som opparbeides av verdier under ekteskapet skal, etter at all gjeld er trukket fra, deles likt ved et brudd.

All gjeld betyr i denne sammenheng både fellesgjeld og særgjeld, så det som skal deles er nettoverdien. Om den ene har jobbet og tjent mer enn den andre, og av den grunn har stått for sparemidlene, så skal disse deles likt om ikke annet er avtalt.

Men alt du hadde med deg inn i ekteskapet kan du holde utenfor deling. Det kan du også med gaver og arv du mottar under ekteskapet fra andre enn ektefellen.

Forutsetningen for å kunne holde disse verdiene utenfor likedelingen (kalt skjevdeling) er at opprinnelsen av verdiene kan bevises. Arv eller gave i form av en gjenstand, eller hvis du har brukt et større beløp til nedbetaling av felles lån, vil ofte være enklere å dokumentere.

Har det gått til oppussing av felles bolig mange år tilbake, kan det være vanskelig å synliggjøre verdien av dette, og muligheten for skjevdeling av slike midler blir mindre.

Brukes arv eller gave på forbruk vil det ikke være gjenstand for skjevdeling.

Det er likevel ikke alle som har felleseie. Men har avtalt særeie da dere giftet dere, eller i ettertid har inngått en ektepakt. Det kan være felleseie på det meste, og særeie på deler. Dersom dere har gjort andre avtaler skal disse følges. Dersom du har mottatt en større gave fra din ektefelle uten at det er skrevet ektepakt, så skal dette deles.

Har dere helt eller delvis særeie, eller rett til skjevdeling, vil fradragsretten for gjeld bli annerledes enn for felleseie.

Følelsesmessig betent og ofte den største verdien

Bolig er ved siden av fritidseiendom ofte den største verdien som skal fordeles - og den som det er mest følelser knyttet til.

Har dere barn vil disse normalt ha en sterk tilhørighet til bostedet - også med tanke på skole og venner.

Boligen er derfor kanskje det viktigste å bli enige om. Men har en av dere mulighet til å overta boligen alene? Og hvordan skal verdien settes for å kjøpe ut den andre?

Mange velger å hente inn flere verdivurderinger fra ulike eiendomsmeglere, og ta utgangspunkt i disse for å finne en fornuftig markedspris.

Hva med all annen gjeld du ikke visste om?

En annen tikkende bombe som ofte kommer frem i dagens skilsmisser er forbruks-lån og forbruks-kreditter.

Kanskje er dette noe du allerede visste om, og er en av årsakene til bruddet?

Eller kom det som en bombe da verdiene skulle fordeles, og det kom for dagen at den andre hadde mye gjeld som du ikke var klar over?

Søk hjelp hos advokat

Dukker det opp ting som dere ser det kan bli konflikt ut av, anbefales det å ta kontakt med en advokat tidlig i prosessen.

Advokaten kan hjelpe deg med å finne de riktige løsningene og forebygge at det oppstår unødvendige konflikter om delingen.

Det er også viktig å tenke på barnas beste i en skilsmisse.

Ikke minst gjelder dette om dere har mindreårige barn, da man på grunn av barna fortsatt må ha en relasjon til den andre parten.

Skal barna bo hos deg, eller skal de bo hos den andre? Eller skal de bo hos begge med en lik fordeling? Uansett må dere som foreldre finne løsninger som er til det beste for barna.

Jo ryddigere bruddet gjennomføres, jo bedre er det for alle parter også fremover.

