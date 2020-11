Når går kronekursen rett til værs: - En forsmak på hva vi har i vente

Den norske kronen tar fullstendig av etter nyheten om at det er kommet et skikkelig gjennombrudd i jakten på en koronavaksine.

OSLO/NEW YORK (Nettavisen Økonomi): Man begynner å se lyset i enden av tunellen for det snart årslange globale korona-marerittet. Det nyter ikke minst norske kroner godt av.

Arbeidet med en global vaksine mot koronaviruset har kommet mange skritt nærmere en løsning. Det skjer etter at legemiddelgiganten Pfizer i samarbeidet med Biontech la mandag frem ekstremt positive resultater fra en stor fase 3-studie av vaksinen mot koronaviruset.

To børsrekorder

Nyheten ble møtt med en eksplosjonsartig jubel på finansmarkedene.

Oslo Børs gikk i taket og er nå opp 4,3 prosent. Den store tyske børsenindeksen, DAX, er opp over fire prosent,og oljeprisen løfter seg også hele sju prosent.

Kort tid etter åpning er Dow Jones opp hele 1563 poeng, eller 5,5 prosent, noe som gir all-time high. S&P 500 har også en rekordåpning, og er opp hele 3,7 prosent.

Allerede før vaksinenyheten ble kjent, lå børsen an til en sterk åpning på grunn av at Joe Biden blir erklært til seierherre i presidentvalget i helgen. Dow Futures var opp 400 poeng før Pfizer kom med den positive nyheten.

Jubelen ser man også på enkeltaksjer.

Pfizer selv er opp åtte prosent på børsen.

Cruise-aksjer, som delvis norskeide cruisekjempen Royal Caribbean og Norwegian Cruise Line, stiger rundt 30 prosent, mens verdens største konsertarrangør, Live Nation, er opp 29 prosent.

Resturantaksjer, som McDonald's, går også til værs, og det samme er børsnoterte kinoselskaper. Walt Disney Company, verdens største filmprodusent, er opp over 13 prosent på utsiktene for at folk skal komme tilbake i kinosalene.

Kronehopp

En annen stor vinner er den norske kronen, som går til sitt sterkeste på to måneder mot euro, som følge av nyheten om vaksinen. Også mot dollar styrker kronen seg kraftig, og det koster nå under ni kroner for én dollar.

RETT TIL VÆRS: Kronen stiger kraftig. Foto: Infront

- Det er en betydelig reaksjoner. Det som skjer i dag er en liten forsmak på hva som skjer den dagen en vaksine ruller ut og blir effektiv, sier Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank Markets, til Nettavisen.

Reprising

Han sier at dette er en klassisk reprising av verdipapirer der man er blitt mer optimistisk om fremtiden.

- Dette betyr at mye av usikkerheten rundt når vi kommer tilbake fra koronaviruset blir fjernet. Frem til nå har vi tenkt at vi måtte ut i 2021 for å komme tilbake til normalen, men det var fortsatt frykt for at det kunne dra ut enda lengre ut.Når man ser at vaksinen er så effektiv som den er, og man er kommet godt i gang med produksjonen, betyr det ikke like bekymret for det, sier Jullum,

Han viser til at vi så en liknende effekt i sommer da koronaviruset da smittepresset avtok, før det kom en fase to.

- Når tenker folk at det ikke blir en så langvarig og dyp krise som man har fryktet, sier Jullum.