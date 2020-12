Når katastrofen rammer, står nordmenn sammen og hjelper hverandre i sorgen

Der det er hjerterom, er det husrom. På Romerike er det begge deler.

Halvannet døgn etter det katastrofale kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum er det enorm støtte og empati fra kjente og ukjente i området.

Dette er typisk norsk. Når katastrofen rammer, står vi sammen og hjelper hverandre. Og det er gledelig å se det engasjementet mange legger for dagen for å hjelpe de berørte av skredkatastrofen.

På Facebook-siden Gjerdrumportalen tilbys alt fra barneklær og leker, til overnatting og dyrepass. Det går bare noen minutter fra Røde Kors ber om frivillige til en rekke mennesker har meldt seg.

Omtanken er trøstende for dem som kanskje frykter å ha mistet noen i familien, eller som har opplevd at alt de eier ligger begravd under leirmassene.

Som Christina Brenden sier det på Facebook: «Ønsker bare å rette en stor takk til alle osm har strekt ut en hjelpende hånd til oss berørte. Men vi er også helt utslitte og fulle av sorg etter å ha sett huset rase på TV. Vi tenker på alle naboer som er savnet, og har fortsatt håp om at de lever!

Hennes hus stod først og tippet på kanten i mange timer, før det raste ned i skredområdet og ble knust.

På evakueringssenteret på Olavsgård ble det levert sekkevis med gaver samlet inn fra LSK-supporterne i Kanarifansen. Også Nannestad og Gjerdrum Røde Kors samarbeider med Gjerdrum kommune for å samle inn klær og leker til de som er rammet av raset. En frivillig veterinær rykket ut med gratis hjelp, mat og annet utstyr for å ta seg av løse husdyr.

På undersiden Hjelp til alle i Gjerdrum er det allerede mange hundre bidrag, noen til helt dagligdagse ting som hjelper i tider som dette: - Vi bidrar gjerne med pass/aktivisering av barn, hvis noen trenger sove litt etc. Vi kan trille tur, leke ute eller inne, eller bare prate. Har bodd i Gjerdrum hele livet, skriver en frivillig.

Bare for å nevne noen eksempler på hjelpen.

Foreløpig er det for tidlig å si noe om hva som er årsaken til kvikkleireskredet, og det er flere spørsmål enn svar på hvorfor man bygget et boligfelt i et område som er markert som rødt med høy risiko.

Vi vet heller ikke om, og i tilfelle hvor mange, som har mistet livet i katastrofen. Halvannet døgn etter raset er 10 mennesker fortsatt ikke gjort rede for.

For de pårørende er det tunge timer mens redningsmannskapet arbeider og det blir stadig vanskeligere å føle håp om et mirakel fra leirmassene.

Men likevel er det en oppmuntring i den enorme medfølelsen som strømmer fra folk over hele landet - ikke bare folk med historie fra Norge, men altså også flyktninger fra Syria som fikk asyl her i landet - og som nå vil yte gjengjeld.

2020 har vært et forferdelig år for mange. For ett år siden var koronapandemien ukjent i Norge, og den har siden påvirket hverdagslivet vårt - og krevd over 400 menneskeliv.

Det blir godt å snu kalenderbladet til et 2021 som må bli bedre. Vaksineprogrammet er i gang, men pandemien vil kreve mye av oss også de nærmeste månedene. Smitten er fortsatt høy - spesielt i Oslo, og ganske spesielt i de østlige bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand.

I Norge har vi tradisjon om å stå sammen i tunge tider. Kanskje er nettopp sosial trygghet og gjensidig tillit noen av de nasjonale verdiene som har skapt velferdssamfunnet vårt.

Trøst kan aldri fjerne all sorg, men hjerterommet som vises for ofrene for skredet på Gjerdrum er i det minste et lys i desembermørket.

Til alle Nettavisens lesere: Godt nytt år - måtte det bli mye bedre enn 2020!

PS! Hva mener du? Er givergleden på Gjerdrum eksempel på norske verdier, eller er det slik i alle verdens land? Skriv din mening i et leserbrev!

