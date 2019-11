Når metoo-bevegelsen blir en totalitær sekt

Deler av metoo-bevegelsen er i ferd med å bli en totalitær sekt. Det er det bare metoo som taper på.

Søndag viste Vårt Lille Land-redaksjonen i TV 2 et intervju med Kristian Tonning Riise, Unge Høyre-lederen som måtte gå av på grunn av gjentatte tilfeller av seksuell trakassering.

Det fikk debattleder Bente Rognan Gravklev i Dagsavisen til å tenne på alle pluggene: «Jeg orka ikke å forholde meg mer til det jeg så på skjermen» skrev hun i et innlegg med tittel Det som har knust metoo

Underforstått: Det som har knust metoo er folk som Gerhard Helskog og TV 2.

For to uker siden gjorde Hege Ulstein, også hun i Dagsavisen, et liknende utfall. Hun trakk seg fra en presse-etisk debatt på journalistkonferansen Svarte Natta i Tromsø, fordi Trond Giske skulle være med. Hans deltakelse gjorde at det «utviklet seg til noe som kan se ut som et Giske-show».

Det er ikke så ofte vi møter en debattredaktør som er mot debatt. Og her er vi ved kjernen:

Det er mulig å skjønne at noen mener det er vanskelig å se eller høre Giske og Tonning Rise på TV. Det er legitimt å reagere på hva de sier, eventuelt hvordan de sier det.

Langt vanskeligere er det å skjønne reaksjonene på at de i det hele tatt slipper til. Særlig når reaksjonene kommer fra mediefolk. Da er de ikke lenger journalister, men aktivister.

Slikt bringer journalistikken i vanry. I et åpent samfunn er det en selvfølge at de som blir angrepet i offentligheten, også får anledning til å forsvare seg i offentligheten.

Det skal Gerhard Helskog og TV 2 ha heder for. Det er rett og slett journalistikkens oppgave å bringe fram fakta og synspunkter. Så kan leserne, lytterne eller seerne våre reagere på disse synspunktene å mye de vil, og slik de selv ønsker.

Eller la være å se på.

En av deltakerne på den før omtalte Svarte Natta-konferansen i Tromsø, den svenske journalisten Lina Makboul, kalte den svenske metoo-bevegelsen for en «religiøs sekt». Da hadde hun opplevd å bli trakassert og fryst ut av journalistkollegaer på grunn av hennes kritiske vinkling i SVTs velrennomerte graveprogram «Uppdrag Gransking».

Også i Norge var det mye velfortjent halleluja i begynnelsen. Fordi tida var overmoden. Så skulle alle «fiender» av bevegelsen fryses ut.

Men i ettertid har flere norske medier gjennomgått sin metoo-dekning, og rettet opp i enkelte saker. VG har vært blant de mest selvkriske, og i en god og nyansert kommentar i sin egen avis skriver sjefredaktør Gard Steiro:

«Pressen bør lytte til Kristian Tonning Riises og Trond Giskes kritikk. Vi kan til og med gi dem rett på noen punkter. Det betyr hverken en omfavnelse eller renvaskelse».

Dette er et viktig poeng.

Den største ulykken i den foreløpige norske metoo-dekningen har vært prinsippet om at «varslerne eier sitt eget varsel», det vil si at innholdet i varslene ikke skulle offentliggjøres, og at ingen skulle være kritiske til det.

Det er en totalitær innfallsvinkel. Å ettergå innholdet i et varsel er ikke å dolke varslerne i ryggen, eller å «tvile på det de sier». Det er vanlig journalistikk.

Det er først nå, når dette er forstått, at metoo-bevegelsen er blitt moden. Først da kan den bli et effektivt våpen mot seksuell trakassering og maktmisbruk fra - i all hovedsak - menn i maktposisjoner.

Jeg har ingen tro på at fakta og nyanser «har knust metoo». Tvert imot har alle irrgangene i den evinnelige Giske-saken vært en hemsko som har sugd all oppmerksomhet.

Etter Svarte Natta-konferansen og utviklingen de siste ukene er det min klare oppfatning at vi i mediene har lært - og at neste sak (for den kommer) vil ha en langt mer moden og åpen innfallsvinkel.

Så får vi heller leve med at enkelte miljøer rundt Dagsavisen fortsatt oppfører seg som en sekt.