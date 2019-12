Når nettene blir lange, og vi satser på at alt skal bli bedre i 2020

Nå står jula for døra og den skal nytes. Når julestria legger seg kommer ofte tankene og drømmene.

Vi skal bli bedre til alt vi ikke har vært like gode på i året som har vært. Vi ser frem til nytt år og nye muligheter.

Snart starter januar. Treningssentrene fylles opp. Vi skal vi spreke, og vi skal oppnå nye mål, kanskje på jobb, kanskje ny lærdom, bli en bedre kjæreste, datter, sønn, mor, far eller venn - en bedre utgave av oss selv skal vi i hvertfall bli.

Er 2020 året du skal komme i gang med sparing til pensjon? Eller drømmer du om å bytte bolig? Lista er lang. Har du mål om å få mer ut av pengene dine, så har jeg den perfekte juleoppgaven til deg.

Finn pengetyvene

Bruk litt tid i jula hvor dere sitter og koser dere med god mat og drikke til å ta en titt på kontoutskriften. Let etter pengetyvene dine.

Er det en ting som ikke trenger å kreve så mye endring i vaner er det å få mer ut av pengene.

I tillegg er det også veldig takknemlig når du lykkes. Har du funnet pengetyvene, og du klarer å eliminere dem, vil du få mer til overs som kan bidra til de smartere valgene du tenker å ta - selv uten at du merker at du forsaker noe.

Penger rett i søpla

Skummelt å spare i fond? Vi kaster enorme mengder mat rett i søpla - altså penger rett i søpla.

Det kommer stadig nye tall fra oss og andre om hvor mye mat vi kaster. Matsjokket, som NRK har sendt i høst, har blitt en øyeåpner for mange.

Ved å planlegge matinnkjøpene bedre vil du kaste mindre mat, redusere matkostnadene og stresse mindre i hverdagen. Kinderegget. Her er det ofte mange tusen å spare. Som går rett til deg selv til å gjøre ting som gir deg mer verdi.

Det er langt fra synonymt med å spise kjedelig. Bruk litt tid i jula på å finne gode oppskrifter som dere kan ta frem når hverdagsstresset igjen kastes over oss. Da er det lettere å gjennomføre matplanen. Her er det ofte mange tusen kroner å spare. Som går rett til deg selv til å gjøre ting som gir deg mer verdi.

Vi kaster rett og slett pengene i søpla istedenfor å spare dem.

Det er flere måter du kan spare pengene du sparer på pengetyver og matsvinn.

Er du typen som trenger raske resultater for å finne motivasjon? Se for deg en ferie du kunne tenke deg å dra på. Har du familie, så bestem det sammen.

Se hvor mye dere klarer å spare hver måned, og se hvor langt dere kommer. Eller har dere allerede bestilt kan det være til å oppgradere deler av turen eller planlegge en utflukt.

Klarer du å koble på den mer langsiktige delen av hjernen som liker å planlegge, kan du benytte muligheten til å starte på veien til å bli millionær som pensjonist - uten å forsake noe i hverdagen nå.

Bare styre økonomien din på en mer bærekraftig måte.

Sett beløpet i fondssparing hver måned og se dem vokse. Her vil pengene naturlig nok også være mindre verdt til tider. Og er du nervøs for det - så tenk at alternativt ville pengene gått i søpla som matsvinn - eller vært tatt av en pengetyv.

Hva du velger å gjøre med pengene avhenger selvsagt av økonomien din. Har du dyr forbruksgjeld betaler du ned denne først. Men da vil du kunne betale den ned raskere.

Nye vaner

Igjen. Ikke vær så streng med deg selv. Går det ikke etter planen en uke, så start igjen neste. Det tar tid å venne seg til nye vaner og det trengs trening. Og til slutt er det helheten som teller.

Selv skal jeg bygge Insta-kontoen min PengePTen - vi må trene for å bli gode også med penger - og selvfølgelig fortsette ferden med å eie mindre og bli flinkere til å legge fra meg mobil og skjermer generelt.

Så får vi se om året 2020 er da jeg lykkes. Det gikk ikke så bra i 2019 - men det gikk litt bedre enn i 2018.

Ønsker dere alle en fredfylt og god jul og et riktig godt nyttår.

