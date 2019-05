Nasjonalistene frem etter politiske jordskjelv i Storbritannia og Italia

De moderate får makten i Europaparlamentet, men nasjonalistene fosser frem i flere land.

Storbritannia og Italia opplevde de største rystelsene etter valget til Europaparlamentet. Verst gikk det for Det konservative partiet i Storbritannia, som står igjen med 8,7 prosent av stemmene.

Theresa Mays parti har fått en kraftig smekk av velgerne, og Brexit-partiet til Nigel Farage er den store seierherren med 31,7 prosent av stemmene - klart større enn Labour og Det konservative partiet tilsammen.

EU-kritiske krefter vokser mange steder i Europa, men det er den pro-europeiske sentrum/høyre som kommer til å sitte igjen med makten i Europaparlamentet.

Europaparlamentet velges av alle de 28 EU-landene, og representantene deles inn i ulike partigrupper. Det har aldri skjedd at en gruppering har hatt rent flertall, og det skjedde ikke nå heller.

European People's Party (som er grupperingen til norske Høyre) er største med 179 av 751 mandater. Deretter følger sosialdemokratene med 150 og de liberale (ALDE) med 108 representanter.

Den siste grupperingen er litt hummer og kanari, og har med alt fra høyreorienterte liberalister til sentrumsliberale politikere som Emmanuel Macrons En Marche i Frankrike.

De høyrenasjonale og EU-skeptiske er delt i flere grupper:

I Ungarn gjorde statsminister Victor Urbans nasjonalkonservative parti Fidesz et nytt knallvalg med 52,3 prosent av stemmene.

et nytt knallvalg med 52,3 prosent av stemmene. Marine Le Pen og hennes Nasjonal Samling ble Frankrikes største parti, med 23,5 prosent - marginalt foran den franske presidenten og hans En Marche.

ble Frankrikes største parti, med 23,5 prosent - marginalt foran den franske presidenten og hans En Marche. Som nevnt ble Brexit Party det største partiet i Storbritannia, mens Matteo Salvini og hans Lega (tidligere Lega Nord) ble Italias største parti med 33,6 prosent.

Men bildet er ikke entydig. I Nederland falt Geert Wilders Frihetsparti under sperregrensen og ut av Europaparlamentet, og i Danmark møtte Dansk folkeparti veggen og falt fra 26,6 til 10,7 prosent av stemmene og mistet tre av fire mandater.

De Grønne har gjort et knallvalg i flere av landene, blant annet Tyskland og Frankrike, og sitter igjen med 68 seter i Europaparlamentet.

Valgresultatet gir ikke noe jordskjelv i EU. Mest sannsynlig blir det en sentrum/høyre-allianse som får flertall i Europaparlamentet, og de mest ytterliggående høyrenasjonalistene vil forbli isolerte.

Derimot peker valget på noen dramatiske endringer i endel av medlemslandene. I Danmark gjorde eksempelvis statsminister Lars Løkke Rasmussens Venstre et brakvalg, og ble største parti med 23,5 prosent av stemmene. Det kan være et forvarsel om at Sosialdemokratene ikke kan ta seieren i det snarlige Folketingsvalget for gitt.

I Hellas gikk statsminister Alexis Tsipras på en smell med sin sentrum/venstre-allianse og han er åpen for et snarlig nyvalg.

I Sverige ble valget et klart nederlag for De Grønne og Sosialdemokratene, mens Moderaterna og Sverigedemokratene gikk klart frem fra forrige EU-valg.

Og Storbritannia ble som ventet en katastrofe for Theresa May og Det konservative partiet, som gikk fra å være det største partiet i forrige parlamentsvalg med nesten 50 prosent av stemmene, til å bli parti nummer fem med godt under 10 prosent av stemmene.

Hovedkonklusjonen er likevel at valget til Europaparlamentet er en klar seier til pro-EU-partiene og sentrum/høyre.

PS! Hva mener du? Er du fornøyd med at det ikke blir store endringer i det nye Europaparlamentet, og hvordan reagerer du på fremgangen for den nasjonalkonservative partiene? Skriv et leserinnlegg!