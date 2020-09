Nathalie (31) reagerer på stappfulle busser i Oslo: – Folk hoster og snufser

Onsdag morgen valgte busspassasjer Nathalie Lao å stå over flere busser i rushtrafikken.

– Det var jo ikke en meter avstand de holdt der, og de brukte ikke munnbind, men pratet og lo til hverandre på veldig kort avstand, sier Lao til Nettavisen.

STAPPET: Bussen var så full at sjåføren brukte flere forsøk for å få lukket dørene. Foto: Nathalie Lao

Ifølge Lao var det flere personer som hostet og snufset, mens dørene så vidt gikk igjen. Hun er bekymret for at folk drar rett fra ferie i utlandet og inn på stappfulle busser.

– Nå må dette fader ta slutt, sier Lao.

REAGERER: Midt på dagen er det god plass i bussen, men busspassasjer Nathalie Lao synes det er uholdbart mye folk på avgangene i rushtiden. Foto: Anders Lohne Fosse (Nettavisen)

Bildet hun tok er fra trafikknutepunktet Nationaltheateret i Oslo onsdag morgen. På grunn av at flere busser var stappet valgte hun å stå over flere avganger:

– I dag lot jeg flere busser gå, fordi det var så fullt. Jeg bruker selvfølgelig munnbind, det må man jo.

– Må ta hensyn

Lao har også noen positive erfaringer med Ruter, som står for busstrafikken i Oslo:

– I går tok jeg bussen hjem i 15-tiden, og da var det en veldig hyggelig bussjåfør som sa at folk måtte gå av, fordi det var for mange folk. Men det er jo veldig individuelt hva bussjåføren gjør. Nå må Norge ta tak, sier hun.

I Oslo er det fremdeles anbefalt å bruke munnbind på kollektivtrafikken når det ikke går an å holde en meters avstand. Det er det ingen på bildet Lao har tatt som gjør.

– Når det blir fullt så får de eventuelt sette inn flere busser. Folk må ta hensyn til hverandre! avslutter Lao.

Går ut med oppfordring

– Vi er avhengig av hjelp fra publikum, sier pressevakt i Ruter, Sofie Bruun til Nettavisen.

– Vi har ikke flere busser å sette inn i rushtrafikken, men vi har noen busser vi kan omdisponere. Vi har et 20-talls beredskapsbusser som vi kan sette inn på de linjene hvor vi ser at det blir trengsel, og det forsøker vi også å gjøre etter beste evne, men det løser jo ikke alt, forklarer Bruun.

– Det er derfor vi går ut med den innstendige oppfordringen om å ikke ta kollektivtrafikk med mindre man ikke absolutt må, og forsøke å unngå fulle busser, men jeg forstår at det er vanskelig å unngå i rushen.

Hun bekrefter at bussjåførene kan oppfordre folk til å gå av hvis det er for fullt.

FHI-overlege: – Ikke riktig med påbud

– Vi vet at kollektivtrafikken arbeider for å legge til rette for at det skal være mulig å følge smittevernrådene, sier overlege ved Folkehelseinstituttet Didrik Vestrheim til Nettavisen.

– Når mange skal reise samme vei, kan busser og trikker fylles opp. Helseministeren har oppfordret til å bruke hjemmekontor, og å reise på tider med mindre press i kollektivtrafikken. Likevel kan det oppstå trengsel, forteller han.

Anbefalingen om munnbind gjelder kun hvis det ikke er mulig å holde en meters avstand, understreker Vestrheim:

– Vi anbefaler å bruke munnbind i kollektivtrafikken i Oslo når det ikke er mulig å holde avstand. Det er for å redusere risikoen for å bli smittet, men også for å ikke selv bringe smitte videre.

Overlegen forteller at det ikke er aktuelt med et påbud nå:

– Slik situasjonen er i Oslo mener Folkehelseinstituttet et påbud om munnbind ikke er riktig. Alle som reiser med kollektivtrafikken har et ansvar for å bidra til å følge smittevernrådene, og til å vise hensyn til andre, avslutter Vestrheim til Nettavisen.

FHI følger med - skal komme med ny anbefaling

På regjeringens koronapressekonferanse onsdag ettermiddag fikk helseminister Bent Høie spørsmål om det var aktuelt å bli tøffere og stramme inn regelverket, ettersom svært få på offentlig transport følger rådet om munnbind:

– Ulempen med å innføre dette som en regel er at det må håndheves og praktiseres hele veien, og da kommer man opp i en vurdering om det er hensiktsmessig. Jo flere tiltak vi har som folk oppfatter som fornuftige, og der folk ser en logikk, jo bedre er det. Da bør vi unngå å bruke lovverk som gjør at det blir sidevirkninger, i de situasjonene der det er mulig, sier Bent Høie.

Å innføre lover om munnbind kan være problematisk, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie under pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Folkehelseinstituttet opplyser om at de følger med på situasjonen i hovedstaden:

– Vi gjør en observasjonsstudie i Oslo nå, for å kartlegge bruk, sjekke om det går an å holde en meters avstand og om det brukes munnbind i de situasjonene der det ikke går an å holde en meters avstand, forteller avdelingsdirektør i FHI Line Vold.

Avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet forteller at det jobbes med en ny anbefaling rundt munnbindtiltaket på offentlig transport. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Resultatet av studien vil danne grunnlaget for en anbefaling rundt munnbind og offentlig transport som skal videreformidles til helsedepartementet, forteller hun.