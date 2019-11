Nationen får 729.000 kroner i statsstøtte per avisansatt

Det er bøndenes dagsavis, Nationen, som stikker av med desidert mest pressestøtte per ansatt.

I år deler staten ut omtrent 318 millioner kroner i støtte. Mye går til lokalaviser, men det er de riksdekkende nisjeavisene som får de største beløpene.

Den som får desidert mest per ansatt i avisen er Nationen, viser Medietilsynets ferske tildeling.

21,9 mill

Med 30 ansatte får avisen tildelt 21,9 millioner kroner i pressestøtte. Det tilsvarer omtrent 729.000 kroner per ansatt.

Hvis man fordeler støtten på daglig utgitte aviser (opplag), betyr det at hver enkelt abonnent er subsidiert med 1.449 kroner.

Sjefredaktør Irene Halvorsen i Nationen mener det blir feil å fordele pressestøtte per ansatt.

– Når dette er ressurser som fordeles på konsernet blir det ikke synlig på alle ansatte. Så jeg tror tallet deres blir feil, sier hun til Nettavisen.

Hun mener pressestøtten først og fremst er en demokratistøtte.

– Mediestøtten styrker det norske demokratiet og borgernes mulighet til å delta i den offentlige samtalen.

Halvorsen påpeker at også er mange partier som er helt avhengig av partistøtten.

– 86,4 prosent av inntektene til Frp i 2018, for eksempel, kom fra offentlige myndigheter. Til sammenligning kom 31,3 prosent av våre inntekter i fjor fra offentlige myndigheter, sier Halvorsen.

– Klarer Nationen å være kritisk og uavhengig staten når mediehuset er så avhengig av offentlig støtte?

– Det er ikke mitt inntrykk at regjeringen Solberg eller andre deler av statsapparatet opplever Nationen som lite kritisk som følge av pressestøtten, sier hun.

Halvorsen mener Nationen har et spesielt viktig samfunnsoppdrag, og mener de representerer motkulturer i samfunnet.

– Hvor vi lever, hvordan vi lever og hva vi lever av - det skriver vi om i Nationen hver dag. Nationen binder landet sammen og speiler verdiskaping i hele landet og motkulturene som er så livskraftige i Norge, sier hun til Nettavisen.

Bergensavisen får 35 mill.

For å finne avisen på andreplass i pressestøtte per ansatt, må vi til Bergen.

Bergenavisen har vokst mye de senere årene, og har fått seks millioner kroner mer i pressestøtte på ett år. Totalt får de inn 35 millioner kroner i statsstøtte i kassen.

FORNØYD: Sjefredaktør Sigvald Sveinbjørnsson i Bergenavisen er storfornøyd med å håve inn seks millioner ekstra på pressestøtte. Foto: Arne Ristesund (BA)

– Det er slik det går når vi gjør så jævlig bra, sier sjefredaktøren Sigvald Sveinbjørnsson.

Avisen hans har vokst jevnt og trutt de siste årene i en stadig tøffere kamp mot Bergens Tidende som er desidert størst i byen.

Avisen hans får omtrent 449.000 kroner per ansatt. Men han hevder tidligere prognoser hadde gitt ham enda mer.

– Når du er nummer to i en by som Bergen er det nærmest umulig. Det er nummer en som tar alt. Uten pressestøtte hadde Bergen bare hatt Bergens Tidende. Det hadde vært trist for BA, men også veldig trist for BT som ikke hadde noen å konkurrere med, sier han.

Han er kjapp med å legge til: – Men det er derfor vi skal bli størst!

