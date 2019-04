NATO-sjef Stoltenberg advarer mot atomvåpenforbud fra Arbeiderpartiet

Ensidig nedrustning skaper bare usikkerhet, sier Jens Stoltenberg, som skal på Ap-landsmøtet på lørdag.

Historisk har sikkerhetspolitikk skapt noen av de mest brutale oppgjørene i Arbeiderpartiet, og nå blåser det opp til en ny hard konflikt.

10 av 15 lokallag støtter FNs atomvåpenforbud og vil at Norge skal skrive under på avtalen.

Selv om tidligere Ap-statsminister og partileder Jens Stoltenberg ikke vil uttale seg om norsk politisk debatt, er ikke meldingen til å misforstå: - Ingen NATO-land har underskrevet avtalen, fordi vi er for gjensidig nedrustning, ikke ensidig nedrusting - det skaper bare usikkerhet, sier Stoltenberg til p4.

Partiledelsen skal få sin fulle hyre med å vinne frem. I tillegg til fylkeslagene støttes også den ensidige nedrustingen av AUF.

Som om ikke det er nok: Ifølge en fersk undersøkelse gjennomført for Norsk Folkehjelp mener 85 prosent av Arbeiderpartiets velgere at Norge bør undertegne FN-traktaten om et forbud mot atomvåpen.

Les mer: Massiv støtte til atomvåpenforbud i befolkningen

IKKE TRYGGHET: Generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpen ikke gir trygghet, bare enorm risiko. Hun er SV'er og var statssekretær i to av regjeringene til Jens Stoltenberg. Foto: Norsk Folkehjelp

Atomvåpen-motstanderne har blod på tann: - Kjernefysisk avskrekking gir oss ikke trygghet, bare enorm risiko, og det er uholdbart at folkets mening ikke blir respektert i denne saken, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

Hun er SV-politiker og var statssekretær i to av regjeringene til dagens NATO-sjef Jens Stoltenberg.

Spørsmålet er om flertallet på Arbeiderpartiets landsmøte vil støtte forslaget om at Norge skal undertegne FN-avtalen. Foreløpig har bare 22 land ratifisert avtalen. Norge har sagt nei fordi avtalen betyr ensidig nedrustning, noe NATO ikke kan akseptere så lenge eksempelvis Kina og Russland har atomvåpen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener at opposisjonen skaper usikkerhet om norsk sikkerhetspolitikk, og det har hun utvilsomt rett i. Både SV og Rødt vil ha Norge ut av NATO, og utenriksministeren advarer også mot at så mange fylkeslag i Arbeiderpartiet vil ha ensidig nedrustning.

- Det er flertall av fylkeslag i Ap som støtter forbudet som er direkte i motstrid med vårt nato-medlemskap. NATO har kjernevåpen som en del av sitt strategiske konsept og det stiller vi oss bak, sier hun til p4.

Saken kommer opp på landsmøtet, og forslaget er at «Arbeiderpartiet skal være en pådriver for at Norge slutter seg til Atomvåpenforbudet..». Oslo Arbeiderparti har sluttet seg til forslaget, mens sentralstyret viser til at Arbeiderpartiet på Stortinget har vært imot at Norge som det eneste NATO-landet skal signere avtalen.

Les mer:

Forslag til Arbeiderpartiets landsmøte

Utfallet er altså usikkert, men det som er sikkert er at det vil vekke stor oppsikt i NATO hvis generalsekretærens gamle parti tross klare advarsler og går inn for ensidig atomnedrusting og forbud mot atomvåpen - samtidig som norsk sikkerhet er avhengig av NATO.

PS! Hva mener du? Er du enig i at Norge bør undertegne atomvåpenforbudet, eller er det bekymret for usikkerhet i norsk sikkerhetspolitikk?