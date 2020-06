Nav: 100.000 permitterte har fått lønnskompensasjon

Fredag viste tall fra Nav at det er utbetalt 2,2 milliarder kroner i lønnskompensasjon til permitterte. Over 100.000 permitterte har fått kompensasjon.

Etter godt over to måneder får permitterte endelig utbetalt lønnskompensasjon fra Nav.

Ordningen innebærer at Nav skal gi lønnskompensasjon for dag 3–20 etter permittering, før den permitterte kan motta dagpenger. De to første dagene er arbeidsgiver ansvarlig for å betale ut lønn.

Kompensasjonsordningen gjelder for arbeidstakere som er permittert under koronakrisen.

