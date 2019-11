Nav-direktøren tjente en halv million mer enn Erna Solberg

En rekke statlige toppledere tjener mer enn Erna Solberg. Nav-sjefen topper listen.

I mars 2019 gjennomgikk Nettavisen lønnsnivået til alle toppledere i staten, da var det totalt 14 toppledere som tjente bedre enn statsministeren.

NAV-direktør Sigrun Vågeng kunne i våres notere seg den feteste lønnen i hele statsapparatet. Totalt håvet hun inn hele 1.900.000 kroner i året (brutto). Det er 219.000 kroner mer enn statsminister Erna Solberg.

Merk at disse tallene er netto, det vil si etter fradrag (skatt osv.)

Nå er skattetallene for 2018 sluppet. De viser at Nav-sjefen tjener vesentlig mer enn landets statsminister. Mens Erna Solberg hadde 1.618.411 kroner i inntekt i 2018, tjente Nav-sjef Sigrun Vågeng 2.426.330 kroner. Her er skattedataene til et utvalg av statens ledere:

Tjente mest

Den nye sjefen for Statens Vegvesen Ingrid Dahl Hovland har den aller høyeste inntekten blant lederne av statlige etater. Men 2018-tallene gjelder jobben hun gjorde i Nye veier. Nye Veier er heleid AS under Samferdselsdepartementet.

Ingrid Dahl Hovland var tidligere administrerende direktør i Nye veier AS. Nå er hun toppleder i Statens Vegvesen. Foto: (Nye Veier)

Hele sju personer blant statlige etatsledere hadde en høyere nettolønn enn statsministeren.

Gunnar Bovim gikk nylig av som rektor ved NTNU. Han tjente 2.336.145 kroner i 2018 og er nummer fire på listen.

Erna på sjuende plass

Tor-Aksel Busch fratrådte som riksadvokat nå i oktober. Han tjente 1.903.191 kroner i fjor. Rett bak på listen kommer finansråd Hans Henrik Scheel.

To personer til tjener mer enn Erna Solberg. Regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo og skattedirektør Hans Christian Holte.