NAV-ledere brukte 1,3 millioner på luksushotell og restauranter

I løpet av åtte ledersamlinger i NAV Trøndelag ble det 357 hotelldøgn og over 1000 måltid på hoteller og restauranter.

Adresseavisen har fått innsikt i utgiftene med NAV Trøndelags ledersamlinger gjennom året.

1,3 mill til lederne

Oversikten viser at ledelsen har gjennomført åtte ledersamlinger på noen av Trøndelags mest eksklusive hoteller. Ledelsen som består av 30 enhetsledere har spist, drukket og overnattet til omtrent 1,3 millioner kroner i løpet av året.

- Å ha disse samlingen, er en måte å styre på. Vi har nå slått sammen Trøndelag, og jeg ble ny regiondirektør og har derfor fått ansvar for mange nye ledere. Totalt er det 30 enhetsledere og rundt 40 avdelingsledere. Det har vært helt vesentlig for meg å ha tett oppfølging av de lederne, for å være sikker på at vi får til det nye Trøndelag Nav. Det er grunnen til de tette møtene, forklarer Regiondirektør Bente Wold Wigum til Adresseavisen.

Tar ledersamling på Stordalen-luksus

STORDALEN-LUKSUS: I desember skal NAV Trøndelag bruke 150.000 kroner på en samling på Petter Stordalens luksushotell. Foto: Copperhill

Etter åtte ledersamlinger er gjennomført, har de totalt 30 enhetslederne og 40 avdelingslederne i NAV Trøndelag planlagt en tur til femstjernershotellet som ligger rett over grensen, i Sverige: Copperhill i Åre.

Hotellet beskriver seg som et av skandinavias mest spektakulære hoteller, med egne private fjellhytter med eksklusive tilbud. Hotellet ble bygd av mangemilliardæren Petter Stordalen.

– Vi ønsker å bygge noe som var helt unikt i hele Skandinavia, forklarte Stordalen da han åpnet Copperhill.

