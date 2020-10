Nav har opprettet et eget midlertidig kontor på Oslo lufthavn i kjølvannet av koronapandemiens konsekvenser.

Luftfarten har blitt hardt rammet av koronaviruset, og utsiktene i tiden som kommer ser dystre ut. Ifølge Avinors prognoser vil det være 53 prosent færre passasjerer i 2021 sammenlignet med fjoråret.

– Vi må til 2024 før vi er tilbake på samme nivå som i 2019, sier direktør ved Oslo lufthavn Stine Ramstad Westby til Aftenposten/E24.

Les også: Trygdebombe: 54.300 flere på uføretrygd under Erna Solberg

Hun understreker at av de 15.000 ansatte ved flyplassen, har mellom 3.000 og 4.000 vært permittert på det meste.

Leder for Nav Ullensaker, Gry Hosøy, forteller om et markant behov for bistand på Gardermoen som følge av alle permitteringene og oppsigelsene.

– Det er en midlertidig løsning. Det er for tidlig å si hvor lenge vi vil holde dette åpent, sier hun.

NAV kommer til å ha et midlertidig kontor på Oslo lufthavn. Foto: Ørn E. Borgen (NTB)

Selskapet Menzies er ett av to selskaper som leverer bakkehåndtering på Gardermoen. Her har over 100 personer mistet jobben til nå.

Selskapet ISS kutter 72 årsverk ved flyplassen. Selskapet driver blant annet med renhold, hittegods, assistanse- og tralletjeneste.

Les også: 216.000 nordmenn er i samme situasjon som Carl-Fredrik (46): - Vi omtales og føler oss som en pariakaste

– Dette får store konsekvenser for folks økonomi og hverdagsliv. Det er veldig dystert. Jeg går rundt med en klump i magen, sier Irene Fahre, tillitsvalgt for ISS-ansatte i assistansetjenesten på Gardermoen.

Det andre selskapet som driver bakkehåndtering på flyplassen, er SAS Ground Handling. Her har 680 ansatte mistet jobben, opplyser tillitsvalgt Pål Giske Andersen til avisen.

(©NTB)