NAV-skandalen: – Nå må det komme et uavhengig NAV-ombud

Etter NAV-skandalen hvor minst 36 personer er feilaktig fengslet etter å bli dømt for trygdesvindel, mener flere tiden er overmoden for et uavhengig ombud.

Det har vært tøffe vindkast mot NAV og Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) etter det ble avdekket at minst 36 personer er feilaktig fengslet etter å bli dømt for trygdesvindel.

Skandalen skal ifølge NAVs egen gjennomgang omfatte opp mot 2.400 saker, og til sammen har Riksadvokaten 48 dommer som skal tas opp igjen.

Stiftelsen Rettferd for taperne har opplevd sterk vekst de siste dagene, og sier at telefonen går varm med folk som trenger rådgivning i kjølvann av skandalen.

Les også Gunnar Stavrums kommentar: SV og Lysbakkens egen statsråd innførte regelen som fengsler folk på feil grunnlag

Trenger eget ombud

– Det er avgjørende at Norge får på plass et eget NAV-ombud som har ansvar for at brukerne av NAVs tjenester sine meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt, sier generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug i stiftelsen.

Han mener skandalen viser at det knapt kan være et bedre bevis på nettopp dette.

Slaathaug får støtte av partileder Jonas Gahr Støre (Ap) for å kalle situasjonen for en skandale. Men det er foreløpig få som har tatt til orde for et eget ombud.

– Saken om at flere titalls mennesker er uriktig dømt for trygdesvindel, er en skandale, sa Støre i en uttalelse på Facebook.

– Uskyldige mennesker har fått livet snudd på hodet – mange er dømt til fengselsstraff, enda flere har mistet støtte de etter regelverket skulle ha fått, legger han til.

Les mer: Advokat om Nav-skandalen: - Kan omfatte flere typer trygdeytelser

Etter modell fra barneombudet

– Hvilke fullmakter skal et slikt ombud ha?

– Barneombudet har fungert godt i den rollen de har som ombud for barna. Å etablere et eget NAV-ombud over samme lest kan være en god idé.

– Men er løsningen på byråkrati enda mer byråkrati?

– Vi får mange henvendelser, men har ikke kapasitet til å hjelpe alle. Dette viser noe av behovet som er der ute, og når denne skandalen er under oppseiling er det åpenbart at det trengs noen som er uavhengig av NAV til å vurdere denne typen praksis, sier Slaathaug.

Les: Hauglie til Stortinget for å orientere om Nav-skandalen

Skal ikke være nødvendig å gå til domstolen

Stiftelsen får støtte av komitéleder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg (Frp). De vil ha et system som gir brukere mulighet til å ta opp saker uten å gå til domstolene.

VIL HA OMBUD: Komitéleder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg (Frp) vil ha eget NAV-ombud. Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)

– Vi må sikre at brukere får anledning til å overprøve NAV-avgjørelser, uten å måtte gå til domstolene. Et NAV-ombud vil kunne bidra til å løse mange saker utenfor domstolene, og få raskere avklaringer. Det vil være til beste for både bruker og samfunnet, sier Wiborg.

– Men nå har Frp vært i regjering siden 2013, hvorfor er det ikke innført allerede?

– Frp har kjempet for dette i mange år, men stått relativt alene om det, også i regjering. Det var først i den siste regjeringsplattformen fra tidligere år vi fikk gjennomslag. Så dette kommer på plass uavhengig av den siste skandalen, sier Wiborg til Nettavisen.

Les også: Støre kaller trygdesaken en skandale

Lunken stemning i departementet

VURDERER: Statssekretær Guro Angell Gimse (H) i Arbeids- og sosialdepartementet vil vurdere et nytt NAV-ombud. Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD

Hos Arbeids- og sosialdepartementet er det lunken stemning for forslaget.

På spørsmål om de har tenkt å sette i gang arbeidet, er svaret at det er «til vurdering».

– Spørsmål om etablering av et NAV-ombud er et eget punkt i regjeringsplattformen. Dette er fortsatt til vurdering, men det er per i dag ikke konkludert i saken, sier statssekretær Guro Angell Gimse (H).

Les mer: