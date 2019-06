NBBL: Fire faktorer demper boligmarkedet

Fire faktorer demper boligprisene, ifølge en fersk rapport. Den største trusselen mot det norske boligmarkedet kommer utenfra.

Norske Boligbyggelags Landsforbund er ute med sin seneste boligmarkedsrapport. Rapporten ble ferdig etter at Norges Bank torsdag økte styringsrenten til 1,25 prosent.

Det er den tredje renteøkningen på ni måneder, og det ventes ytterligere én økning til i løpet av andre halvår, høyst sannsynlig i september. NBBL mener renteøkningen var fornuftig, fordi norsk økonomi både tåler og trenger en noe høyere rente.



Tåler renteøkning, men...

Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL skriver likevel at boligmarkedet møter motvind utover høsten. På kort sikt er det ifølge NBBL fire faktorer som demper prisveksten i boligmarkedet:

- Økte renter

- Høy boligbygging

- Avtakende befolkningsvekst

- Boliglånsforskriften

NBBL er altså tilhenger av høyere renter. Men renteøkningene nå biter hardt på norske låntakerne, fordi de fleste har flytende boliglånsrenter. I tillegg har norske husholdninger dobbelt så høy gjeldsgrad (230 prosent av disponibel inntekt) som gjennomsnittet i OECD, altså de vestlige industrilandene.

NBBL mener derfor at norske husholdninger ikke tåler veldig mange renteøkninger.



Dobbelt så mye

Når det gjelder boligbyggingen, er denne for tiden på én ny bolig per nye innbygger. Men i gjennomsnitt bor det 2,2 personer per husholdning, og antall boliger til salgs stiger fortsatt. Det har ført til en svakere prisutvikling i boligmarkedet.

Hvis tilbudet av boliger er større enn etterspørselen, fører det isolert sett til fallende priser. NBBL tror likevel at ferdigstillelsen av nye boliger når toppen i løpet av 2019.

Befolkningsveksten i Norge avtar fortsatt. Det skyldes blant annet at svensker og polakker reiser hjem. Bedre tider i EU bidrar til at årlig nettoinnflytting til Norge har falt fra om lag 65.000 i perioden 2012-2014 til drøyt 30.000 i 2018. Det legger også et press på boligprisene.

PRISFALL TIL HØSTEN: Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL tror boligprisene kan falle svakt i andre halvår.



Stanger i taket

Boliglånsforskriften skal opp til ny vurdering til høsten. NBBL skriver at det er en tydelig opphopning av boliglån nær kravet om minimum 15 prosent egenkapital og en maksimal gjeld på inntil fem ganger inntekten. Det tyder på at gjelds- og boligprisveksten hadde vært høyere uten boliglånsforskriften.

Faktorer taler også for høyere boligpriser, primært den sterke utviklingen i norsk økonomi. Men historisk er veksten i boligprisene sterkest i de første månedene av året.

NBBL venter at boligprisene i år følger historien og tror det kan bli et mindre prisfall i løpet av andre halvår. Prognosen er at de norske boligprisene vil stige med 4 prosent i år, som også var spådommen ved begynnelsen av året.



Svekkede handelspartnere

Den største risikoen for boligmarkedet ser ut til å komme utenfra: Økt usikkerhet i internasjonal økonomi. NBBL frykter at en betydelig svekkelse hos våre handelspartnere også vil ramme norsk økonomi og vårt boligmarked.

Men det er regionale forskjeller i det norske boligmarkedet. Nettavisen Økonomi har flere ganger skrevet at det godkjennes få nye boliger i Oslo. NBBL er bekymret for at den lave reguleringstakten i hovedstaden gir et økt prispress om et par år. Her er de på linje med eksempelvis DNB.

De norske boligprisene har steget kraftig de seneste årene, langt mer enn inntektsveksten. Den tiden er trolig over. Ekspertene ser for seg en prisvekst fremover omtrent som den generelle inflasjonen i Norge, altså 2-3 prosent.

NBBL fremhever at rentebunnen er passert, og vi kan ikke bruke like mye oljepenger fremover. Boligprisveksten vil høyst sannsynlig bli langt mer moderat de kommende årene enn den har vært.