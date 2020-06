Nedslående nyheter for de som skal feriere i Norge

Med stengte landegrenser og koronavirus over hele verden blir sommerferien i år annerledes. Det er nok også noen som får sjokk over kostnadene for en norgesferie.

I år er det norgesferie for alle pengene, og nordmenn strømmer til Finn.no for å se etter tilgjengelighet og priser på fly og hotell i sommer.

Terje Berge, kommersiell direktør for Finn Reise, forteller at Oslo er det mest populære reisemålet, men det er også mange andre reisemål i vårt langstrakte land som folk vil teste ut i år. Prisnivået er også svært ulikt.

- Det begynner å bli utsolgt flere steder i Nord-Norge, og det er helt ville priser på flybillettene, sier Berge.

Den aller mest kostbare flyreisen til og fra en innenriks flyplass i Norge, som vi fant ut fra de kriteriene vi valgte, ligger på svimlende 141.068 kroner.

Men før vi ser nærmere på prisene, skal vi først se på hvor folk helst vil reise.

- Bodø er aldri på topplisten

Listen til Finn.no over de mest populære reisemålene har endret seg drastisk sammenlignet med fjoråret.

Berge i Finn Reise forteller at det vi ser i år er veldig unormalt.

- Oslo er alltid på topplisten, mens Bodø, Harstad/Narvik og Tromsø aldri er på listen, sier han.

På topp ti finner vi også Bergen, Trondheim og Stavanger, som vanligvis - utenom koronakrisen - er populære reisemål, men én ting er i alle fall sikkert:

- De ligger for eksempel aldri over London, sier Berge.

Siste uken av mai 2020:

Oslo Bergen Stavanger Trondheim Bodø Harstad/Narvik Bangkok Tromsø Sofia København





Siste uken av mai 2019:

Oslo London Bangkok Bergen Alicante Trondheim Stavanger København Gdansk Amsterdam





Så mye koster ferien

Vi har sett på én ukes ferie for en familie med to voksne og to barn, fra 20. juli til 26. juli, og har valgt fem av de ti mest populære reisemålene. Vi har sett på både fly- og hotell-priser.

Prisene er for direktereiser, med mindre noe annet er oppgitt.

Ut fra hotell- og flyprisene ser vi at det blir en svært høy pris for norgesferien om en familie på fire skal reise sammen.

En reise fra Oslo til Tromsø for to voksne og to barn vil koste minst 17.132 kroner. En reise fra Tromsø til Stavanger vil koste minst 18.638 kroner, mens en reise fra Bergen til Oslo derimot kan ha en minstepris på 11.071 kroner.

Prisene er innhentet på formiddagen 2. juni, og både tilbud og priser kan endre seg fortløpende.

Flyreiser

Tromsø-Oslo t/r:

Fly dyrest: 19.776 kroner

Fly billigst: 7.622 kroner

Oslo-Tromsø t/r:

Fly dyrest: 20.034 kroner

Fly billigst: 11.358 kroner

Stavanger-Oslo t/r:

Fly dyrest: 15.118 kroner

Fly billigst: 6.395 kroner

Oslo-Stavanger t/r:

Fly dyrest: 15.118 kroner

Fly billigst: 6.395 kroner

Bergen-Oslo t/r:

Fly dyrest: 26.070 kroner

Fly billigst: 5.871 kroner

Oslo-Bergen t/r:

Fly dyrest: 26.046 kroner

Fly billigst: 6.704 kroner

Trondheim-Oslo t/r:

Fly dyrest: 20.720 kroner

Fly billigst: 6.051 kroner

Oslo-Trondheim t/r:

Fly dyrest: 19.758 kroner

Fly billigst: 6.205 kroner

Reiser med maks to stopp:

Trondheim-Tromsø t/r:

Fly dyrest: 34.852 kroner

Fly billigst: 9.771 kroner

Tromsø-Trondheim t/r:

Fly dyrest: 28.596 kroner

Fly billigst: 6.939 kroner

Stavanger-Tromsø t/r:

Ingen treff for 20.07-26.07.

Reise 21.-26. juli:

Dyrest: 141.068 kroner - reise om både Amsterdam og Bergen

Billigst: 12.779 kroner

Tromsø-Stavanger t/r:

Fly dyrest: 42.324 kroner

Fly billigst: 12.779 kroner

Hotell (minst to-stjerners):

Oslo:

Dyrest: 20.345 kroner - Grand Hotel, bestilling via Hotels.com

Billigst: 5.200 kroner - Scandic Solli, bestilling via Hotels.com

Bergen:

Dyrest: 42.282 kroner - Opus XVI, bestilling via Hotels.com

Billigst: 6.336 kroner - Bergen Budget Hotel, bestilling via Booking.com (pris innhentet 4. juni). (Aller billigst ved flyplassen: 5.430 kroner Scandic Bergen Airport, bestilling via Hotels.com)

Trondheim:

Dyrest: 12.540 kroner - City Living, bestilling via Hotels.com

Billigst: 10.082 kroner - Scandic Lerkendal, bestilling via Expedia

Stavanger:

Dyrest: 11.700 kroner - Thon Hotel Maritim, bestilling via Sembo

Billigst: 5.859 kroner - Clarion Hotel Energy, bestilling via Hotels.com

Tromsø:

Dyrest: 12.699 kroner - Clarion Hotel The Edge, bestilling direkte hos hotellet

Billigst: 5.774 kroner - Scandic Grand Tromsø, bestilling via Hotels.com

- Dobbelt så høy pris

Terje Berge i Finn Reise forteller at flyprisene for innenlandsreiser i sommer er svært høye, men ikke uventet.

- Flyselskapene har nesten ingen fly i luften, SAS og Norwegian har for eksempel bare syv fly hver mens hundrevis står på bakken. Samtidig kan de ikke selge midtsetet på flyene, noe som gir 33 prosent økte kostnader for SAS og Norwegian og 50 prosent for Widerøe, siden de kun har to og to-seter, sier Berge.

- Det er helt greit at de setter opp prisene med tanke på disse omstendighetene, men det blir en stor forandring for forbrukerne, påpeker han.

Men at det er slutt på å kunne bestille billetter til innenriksreise for 599 kroner i siste liten, det er det ingen tvil om.

- Det er slutt på disse gode, gamle lavprisene. Flyprisene på innenriksreisene dere har sett på, er i alle fall dobbelt så høye som i fjor, sier han.

Berge mener det blir spennende å se hvordan det blir når grensene åpnes igjen, og når det blir mulig å reise til syden.

- Da kan det plutselig bli like billig å reise ei uke til syden som til Tromsø fra Oslo. Men jeg tror prisene på innenriksflyvninger i Norge skal ytterligere opp, sier han.

Forsiktige med å bestille

Han påpeker imidlertid at folk flest er veldig forsiktige med å reise nå når det er så mye usikkerhet rundt koronasituasjonen.

- Selv om grensene til Danmark er åpnet, vet du aldri om det blir lockdown-igjen om du reiser dit. Det er jo ikke mer enn to-tre måneder siden folk ble kastet ut og hentet hjem fra for eksempel Spania, sier Berge.

Velger du derimot norgesferie, og tør å bestille en ferietur, skal du vite at hotellprisene er normale - og ikke overpriset.

- Hotellprisene har alltid vært stabilt lave, og overnatting generelt i Norge ganske rimelig, sier Berge.

Han påpeker imidlertid at nordmenn tradisjonelt sett gjerne velger bort hotell til fordel for hytter, feriehus eller campingplasser.

- På en hytte kan jo ofte være to familier sammen, og man har mulighet til å lage frokosten selv med ungene, sier han.