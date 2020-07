Skulle egentlig følge Norge og legge ned. Nå gjør de helomvending.

Den britiske regjeringen har bestemt seg for å videreføre FM-nettet. Britiske radiolyttere kan nå høre på FM-radio minst til 2032, ifølge en kunngjøring denne måneden.

Det er en helomvending for den britiske regjeringen, som opprinnelig hadde planer om å starte å kutte ut FM-radio allerede i forrige tiår, i likhet med Norge.

- Vi skal sørge for at landskapet for radiolisens er rettferdig og oppdatert og tillater lytterne å benytte seg av et stort utvalg av stasjoner med høy kvalitet, sier medieminister John Whittingdale i en kommentar.

Tregere

Det opplyses at 40 prosent av radiolytting i Storbritannia fortsatt skjer gjennom FM. Selv om flertallet nå lytter på radio digitalt, er lytting via Internett en stor andel av det, og overgangen til DAB har gått tregere enn ventet, skriver Daily Mail.

Norske myndigheter slukket FM-nettet i 2017, til tross for sterk motstand i befolkningen. To tredjedeler av landets befolkning var imot.

Samtidig var det mange andre land som fulgte spent med. Avisen The Guardian skrev at hvis overgangen i Norge ble en suksess, ville land som Danmark og Storbritannia følge etter og selv slukke sitt FM-nett før planen.

DAB-tilhengere rundt omkring i Europa hadde med andre ord gode grunner til å se positivt på fremtiden.

Dårligere nyheter

Tre år senere ser situasjonen langt mindre rosenrød ut.

Overgangen til DAB i Norge har langt fra vært en ubetinget suksess, med store fall i lyttertallene.

De siste årene er det kommet en rekke nyheter som må være nedslående for DAB-tilhengerne.