Nedtur for elbilsalget i desember

Elbilsalget falt i desember for tredje måned på rad og ligger under salget for både 2017 og 2018: - Vi er skuffet, sier Christine Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Elbilsalget for desember i år endte på 3423 elbiler. Det er 1723 færre enn i samme måned i fjor, en nedgang på hele 33,5 prosent.

Måneden lå også godt under salget for desember 2017, og er den tredje måned på rad med fallende elbilsalg.

- Vi er skuffet. Vår prognose var at vi skulle nå 50 prosent elbilandel og det gjør vi ikke. Det er spesielt siste halvår at trenden ha vært fallende, sier Christine Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, til Nettavisen.

Fall i andel

Elbilandelen var i desember på bare 30,4 prosent, ned fra 41,3 i samme måned i fjor.

- Vi kan finne på mange mulige unnskyldninger, som at folk venter på nye modeller, men det blir helt feil. Faktum er at folk kjøper bensin og diesel-biler i stedet for elbiler, sier Bu.

- Det handler ikke om at det ikke er biler å få tak, slik utfordringen var for et år siden, da det var venteliste på mange modeller, legger hun til.

FALL: Utvikling for salg av nye elbiler de siste tre årene. Foto: OFV screengrab

Hun mener det er flere grunner til at elbilsalget faller.

- Folk er jo generelt ikke alltid så klar for noe nytt. Det tar tid å overbevise folk om at de skal velge elbil. Vi begynner å nå et punkt der de som er lettest å overbevise om å handle elbiler, allerede har kjøpt, sier Bu.

Bortfall av fordeler

Hun tror også frykt for bortfall av elbilfordeler bidrar til at folk velger noe annet.

Jeg tror det handler om usikkerhet hos folk, det er mye debatter som elbilfordelene og mange tenker kanskje at de forsvinner. Det er også usikkerhet om ladestasjoner, selv om tilgangen aldri har vært bedre, sier hun.

Et tredje poeng hun trekker frem er at elbiler gjør det relativt dårlig blant folk som vil ha SUV. Fortsatt valgte tre av fire som kjøper SUV et fossilt kjøretøy i 2019.

. Der har jo Ap tatt til orde for å svekke konkurransekraften og det gjør det verre for det er nettopp der elbiler er svakest, sier hun.

Fantastisk Tesla-salg

Hun kan trøste seg med at fantastisk salg av Tesla model 3 i året som gikk. Den ble det solgt hele 15.683 biler av i året som gikk, noe som gjorde Model 3 til den tredje mest solgte bilen i løpet av et kalenderår noensinne, bak Volkswagen-bobla i 1969 og Golf i 2015. Elbilandelen for året endte på 42 prosent, altså godt under målet på 50 prosent.

- Vi trodde at det skulle endre høyere i år, men jeg har større forventninger for 2020, siden det tross alt kommer en del nye modeller, så vi håper det blir langt bedre da, sier Bu.