Nedtur for Trump - jobbveksten svakere enn ventet

Jobbveksten i USA i desember var svakere enn det markedet så for seg

Verdens viktigste nøkkeltall kalles det gjerne, non farm payrolls: Hvor mange jobber ble det skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i løpet av en måned.

Og desembertallene viser at jobbveksten i fjorårets siste måned var på 145.000, mens markedet hadde sett for seg om lag 165.000 nye jobber. Den amerikanske arbeidsledigheten ved utgangen av fjoråret var på 3,5 prosent.

Ned 500.000

I alt 5,8 millioner amerikanere stod ved utgangen av fjoråret uten jobb. Det er ned fra 6,3 millioner ledige og en ledighetsrate på 3,9 prosent for ett år siden. Som vanlig har de med asiatiske røtter den laveste ledigheten (2,5 prosent), mens fargede har den høyeste (5,9 prosent).

Et stort avvik fra forventningene kan påvirke aksjemarkedene. Hovedindeksen på Oslo Børs ble notert til 936,90 poeng rett før offentliggjøringen. Rett etter at tallene ble kjent var det ingen større reaksjon på børsen.

Nordea Markets skriver i sin morgenrapport fredag at den amerikanske sysselsettingen overrasket stort på oppsiden i november, med 266.000 nye arbeidsplasser. Desembertallene var altså ventet å bli en god del lavere.

Mer enn godt nok

Men, Nordea skrev også på morgenen at dersom det ble skapt 160.000 nye jobber, vil det være mer enn godt nok for å holde ledighetsraten uendret på 3,5 prosent. Dette er den laveste arbeidsledigheten i USA siden slutten av 60-tallet. Selv med en jobbvekst på bare 145.000, var det nok til å holde ledigheten på samme nivå.

Vi fikk onsdag denne uken en indikasjon på jobbskapingen i USA, da det ble skapt 202.000 nye private jobber i desember i fjor.

Det var bedre enn forventet. DNB Markets poengterte likevel i morgenrapporten torsdag at disse tallene ikke nødvendigvis er en god målestokk for hva man kunne vente seg fredag. DNB spådde for øvrig 175 000 nye jobber i desember.