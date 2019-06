Negative til P-hus under Rådhushagen

Både Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten er negative til Høyres forslag om et privateid parkeringshus under Rådhushagen.

Bystyremedlem Eirik Lae Solberg (H) lanserte i mai et privat forslag om at det etableres et privateid parkeringshus for utslippsfrie biler under Rådhushagen (Kronprinsesse Märthas plass), skriver Estate Nyheter.



I forslaget viser han til at det i dag bare er ca. 1 300 kommunale ladepunkter i Oslo, og at kapasiteten er sprengt. Likevel ble det bare etablert 2 nye kommunale ladestasjoner i 2018.

Flere besøkende

Begrunnelsen for P-huset er blant annet at flere ville valgt el-bil om de hadde hatt et sted å lade på en forskriftsmessig og trygg måte. I 2015 flyttet dessuten Oslo-fergene til ny terminal på Rådhusbrygge 4 – et tilbud som har blitt svært populært. I 2020 åpner i tillegg nye Nasjonalmuseet, som vil trekke flere besøkende til området.

– Høyre ønsker derfor å etablere en underjordisk parkeringsgarasje forbeholdt nullutslippsbiler under Kronprinsesse Märthas plass, blant annet for å kompensere for gateparkeringsplasser som er fjernet i området, heter det i forslaget.

Lae Solberg mener også at en så sentralt plassert parkeringsgarasje vil ha en positiv effekt på både handelsvirksomhet og bylivet i sentrum.

Kulturminne

I en uttalelse til forslaget skriver Byantikvaren at Kronprinsesse Märthas plass er et kulturminne av nasjonal verdi. Byantikvaren vil med bakgrunn i dette fråde en utbygging av parkeringsanlegg under parken og anbefaler «at en finner en alternativ plassering av et slikt anlegg».

Byantikvaren mener at man i en eventuell utbygging må bevare de eksisterende større trær og busker som er innenfor parken.

– Det vil være en utfordring å gi trærne nok jordvolum for røttene og samtidig ha et stort nok utbyggbart areal. Byantikvaren vil også peke på at dagens plener og bed har en positiv fordrøyningseffekt på regnvann, noe som vil bli vanskeligere å ivareta om det bygges en konstruksjon under, heter det i uttalelsen.

Utfordrende

Byantikvaren påpeker også at en slik parkeringskjeller nødvendigvis må ha en ned- og oppkjøring. Dette vil etter Byantikvarens mening «bli vanskelig å løse på en måte som ikke vil virke forstyrrende på inntrykket av parken og Rådhuset».

Plan- og bygningsetaten (PBE) viser til Byantikvarens uttalelse, og stiller seg bak denne.

– Plassen og området rundt har høy kulturhistorisk verdi, og det kan være utfordrende å finne løsninger som vil kunne ivareta dette hensynet på en god måte med et slikt anlegg. I tillegg vil vi opplyse om at det ikke er regulert parkeringshus på eller under bakken, og tiltaket vil kreve en reguleringsplan, skriver PBE.

Dessuten kan ikke en reguleringsplan sikre at et nytt parkeringshus blir forbeholdt el-biler.

