Nei, å anklage noen for voldtekt er ikke sivil ulydighet

At Cissi Wallin ble dømt for falske anklager mot Fredrik Virtanen trenger ikke være noe tilbakeslag for metoo-bevegelsen. Den må bare bli voksen.

Meningene er som ventet delte etter at den svenske medieprofilen Cissy Wallin i går ble dømt til betinget fengsel for grove ærekrenkelser mot journalisten Fredrik Virtanen.

Det er nå to år siden hun anklaget Virtanen for voldtekt på sin Instagram-konto. Han ble identifisert med navn og bilde av svenske medier, mistet jobben i Aftonbladet, og blir av mange omtalt som starten på metoo-bevegelsen i Sverige.

Derfor ble det av enkelte sett på som et tilbakeslag for metoo da flere svenske medier i etterkant ble dømt av Granskningsnämnden (svenske PFU) for behandlingen av Virtanen. På samme vis har Wallins forsvarere hevdet at det vil bli vanskeligere for kvinner å komme fram med overgrep dersom den første «varsleren» ble dømt.

Cissy Wallin ble også dømt til å betale 90 000 i erstatning til Fredrik Virtanen. Foto: TT/NTB scanpix

Her hjemme er redaktør Ida Eliassen-Coker i kvinnemagasinet Altså talskvinne for det siste synspunktet. I Dagsnytt 18 mandag argumenterte hun for at rettssystemet bare er en utopi i voldtektssaker, siden bare én av 100 blir dømt.

Det Cissi Wallin hadde gjort var derfor en slags sivil ulydighet mot et system som ikke fungerer, ifølge Eliassen-Coker.

Heldigvis tror jeg de fleste ser at dette er et farlig standpunkt. Det går ikke an å skyve andre mennesker foran seg og kalle det sivil ulydighet. Det er det bare en folkedomstol eller en mobb som er villig til å gjøre.

Eliassen-Coker har utvilsomt et poeng i at voldtektsofre har problemer i møte med rettsapparatet. Men om du er kritisk til deler av rettssystemet, da må du forbedre det - ikke avskaffe rettsstaten.

Redaktør Ida Eliassen-Coker mener dommen mandag er et tap for ytringsfriheten og at det blir vanskeligere for varslere å stille opp. Skjermdump NRK

Du kan jo forsøke å tenke selv hvem du ville hatt som dommer, om du selv eller noen du var glad i hadde gjort et feilgrep:

En kjølig og kjedelig svart kappe på Tinghuset - med egen advokat og mulighet til å anke - eller en opphisset, følelsesladd Facebook-gruppe med 25.000 følgere.

Også i Norge har enkelte metoo-saker vært omstridt. Særlig saken mot Trond Giske slo delvis tilbake fordi den så tydelig ble misbrukt av overivrige journalister og politikere i en maktkamp.

Men det trenger ikke, og bør ikke, være noe nederlag for metoo-bevegelsen i seg selv. Den har like stor berettigelse, og har like rett nå som da den skylte over USA og Vest-Europa for to år siden.

Dommen i Sverige er heller ikke noe nederlag for ytringsfriheten. Det eneste som har skjedd, er at storsamfunnet har kommet med en viktig beskjed:

Du kan fortsatt ikke si hva som helst og komme unna med det. Også metoo-bevegelsen må bli voksen og tilpasse seg rettsstaten. Men ellers skal du stå på din rett og ikke la deg pille på nesen.