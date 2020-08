Nei, du tar ikke ansvar når du skyver ansvaret nedover

Neon ganger gjør PR-folkene alt bare verre. Som når de råder sjefen sin til å stå fram i en umulig spagat i Dagsrevyen.

Mange journalister er nærmest allergiske mot kommunikasjonsmedarbeidere. Det er delvis forståelig, i den grad de oppfattes som barrierer mot «the real thing», altså den ansvarlige som virkelig har greie på det.

Med bakgrunn fra journalistikken, men med noen år i kommunikasjonsbransjen, har jeg tvert om glede av å se hvordan flinke kommunikasjonsfolk mange ganger hjelper sjefene sine til å formidle et viktig budskap, få fram hva som egentlig skjedde, gjøre ting forståelig, forklare hvordan ting faktisk er.

Hurtigrute-sjefen forsøkte seg i går på en umulig spagat i Dagsrevyen. Foto: Skjermdump NRK

Men det er også interessant å se når de bare gjør ting verre.

Jeg snakker ikke bare om da Hurtigruten forsøkte å dysse ned hele korona-skandalen, eller nekte for at syke folk fra Sortland og Hadsel overhodet kunne ha blitt smittet ombord. Eller da konsernsjefen feilaktig hevdet at de hadde fulgt alle reglene.

Nei, nå snakker jeg om mandag ettermiddag, da Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam innkalte til pressekonferanse, og deretter stilte opp på direkten i Dagsrevyen. For nå var stategien plutselig endret:

Nå gjaldt det å legge seg flat!

Ikke vet jeg om endringen kom innenfra, eller om Hurtigruten plutselig har hentet inn et eksternt kommunikasjonsbyrå. Men endringen er gjenkjennelig. For å legge seg flat er for noen løsningen på nesten alt. Legger du deg bare flat nok, så blåser nemlig vinden rett over deg!

- Bare se på gamle opptak av LO-sjefen, blir det sagt på utallige kommunikasjonskurs rundt omkring i kongeriket. Om bare Gerd Liv Valla hadde lagt seg flat den gangen ...

Men så er det det da, at beklagelsene gjerne skal være ektefølte. Og at de helst må være troverdige.

Slik sett hadde Skjeldam en nokså umulig spagat i går.

Som når han snakket om problemer med den interne informasjonsflyten i selskapet. Oversatt: Da han gikk ut og snakket usant til media om at de hadde fulgt alle reglene, så var det noen andre i selskapet sin skyld - fordi de ikke hadde fortalt alt de visste til ham, toppsjefen.

Eller da han forsøkte å vise handlekraft, og fortalte at de nå hadde besluttet å stoppe cruisene inntil de har full kontroll. Noe han to ganger ble arrestert for av en våken programleder Ingunn Solheim, som påpekte at det jo var myndighetene som hadde forbudt dem videre cruisefart.

Det er ikke lett for Daniel Skjeldam i Hurtigruten å framstå som transparent samtidig som han nekter å svare på spørsmål fra Ingunn Solheim. Skjermdump NRK

Det mest påfallende var likevel da Solheim spurte ham gjentatte ganger om det altså stemmer at Hurtigruten holdt smitten hemmelig i flere dager, og nektet å gi informasjon videre til passasjerer som ble sendt uvitende hjem.

Da snakket han konsekvent om andre ting. Som her:

«Det som stemmer er at vi ikke har forholdt oss til de standardene vi ønsker. Vi ønsker å være så transparente som mulig rundt alle ting».

Ok. Så vidt jeg vet betyr transparent blant annet å svare på spørsmål. Men godbiten kom til slutt, og gjaldt spørsmålet om hvem som har ansvaret for fadesen. Her serverer Skjeldam en slags ny vri på Gerd Liv Valla - som jo helst blir husket fordi hun beklaget dersom noen hadde følte seg urettferdig behandlet.

«Jeg som er øverste leder, jeg tar ansvaret for det - uavhengig av hvor det har skjedd, hvem som har sagt hva, det her skulle ikke ha skjedd, og det må vi bare legge oss helt flat for», sa Skjeldam.

Nei, du tar ikke ansvaret dersom du skyver ansvaret nedover. Når du samtidig sier at du egentlig er uskyldig, at du gjorde det i god tro, at du ikke kunne vite alt, at noen holdt opplysninger skjult for deg.

It's not the crime, it's the cover up, ble det kommentert på sosiale medier i går etter Dagsrevyen. Uttrykket henspiller på Watergate-skandalen, og ble den gangen brukt for å beskrive hva som egentlig førte til Richard Nixons avgang som USAs president.

Så er det lett å glemme at Hurtigruten ikke lenger er noe norsk selskap. Styreformann er riktignok fremdeles Kapital- og Finansavisen-eier Trygve Hegnar (som forøvrig har vært ganske stille om denne saken), men eierne er i dag et britisk private equity-selskap med en eneste interesse - å tjene penger.

The fast window went on reason on Black Country, skrev nå avdøde Simon Flem Devold den gangen Hurtigruten fremdeles var et norsk selskap. Foto: Museum Nord

Hva vi nordmenn mener om den tradisjonsrike kulturbæreren som seiler langs kysten vår, gir de altså beng i. Hvordan korona-skandalen påvirker tilliten blant internasjonale cruiseturister, derimot, er trolig mer interessant.

Og det er nok ikke hverdagskost at ett av selskapene deres blir etterforsket av politiet, samtidig som landets helseminister uttrykker direkte mistillit til selskapets ledelse.

«The fast window went on reason on Black Country», skrev nå avdøde Simon Flem Devold på sin legendariske Nest Siste Side i Sunnmørsposten for mange år siden. Det var eksempel på hans spesielle form for engelsk, og betydde direkte oversatt at «hurtigruta gikk på grunn på Sortland».

Nå har det altså skjedd igjen.