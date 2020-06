Nei, norske jordbær er ikke dyrt

Norske jordbær et tilgjengelig i en kort sommerperiode fra omkring St. Hans og ut juli. Jeg ser og hører mange kommentarer om at jordbærene er for dyre. Men er de egentlig det?

Av Gerd Byermoen, kommunikasjonssjef Opplysningskontoret for frukt og grønt

Det er noe helt eget med den norske jordbærsesongen. Den er kort og gir en smak av sommer.

Markedet reguleres av tilgang og etterspørsel, og vi har derfor vent oss til at bærene blir svært billige når markedet bugner. Men i år vil det kanskje bli noe mindre bær i markedet, og vi må belage oss på at prisen ikke blir like lav som tidligere år.

Omorg og forsiktighet

Jordbær er, som alle andre frukter, bær og grønnsaker, ferskvare og må behandles med stor omsorg og forsiktighet. Produksjonen er krevende. Planter må plantes ut, åkeren må ofte vannes, lukes og passes på. Bærene plukkes for hånd og pakkes og transporteres i rett tid - og i stor fart - slik at vi som forbrukere får prima vare på bordet. Dette bør vi akseptere å betale for.

Les også: Frost og korona gir mindre jordbær enn normalt

Vi kaller ofte jordbær for det aller beste smågodtet som kan nytes med god samvittighet hele sommeren. Bærene smaker sol og sommer - og er godt for både kroppen og humøret.

Vingummi og Bamsemums er dyrere

Hvis vi sammenlikner prisen på én kilo Godt og blandet vingummi, med prisen for én kilo norske jordbær, kommer bærene best ut allerede nå - svært tidlig i sesongen. Prisen for norske jordbær er i dag 169,75 kroner per kilo, og vi kan nok forvente at den synker i løpet av de neste ukene når tilgangen blir større.

Vingummien, som stort sett består av sukker og derav mye tomme kalorier, og som kan stå i butikkhyllene uke etter uke, koster 176,36 kroner per kilo, og Bamsemums koster 201 kroner per kilo.

(Prisene ble hentet ut fra Kolonial.no - torsdag 25. juni 2020).

Nettavisen Pluss: Økonomenes regnestykke avslører gigatabbe for millioner av nordmenn. Se om det gjelder deg

Det eneste regnestykket der vingummien ville komme bedre ut er pris per kalori, siden vingummien inneholder 307 kcal per 100 gram, mens jordbærene inneholder 34 kcal for 100 gram.

Levende produkter i en kort sesong

Jeg mener at vi alle burde tenke litt ekstra over dette neste gang vi omtaler norske jordbær som dyre.

Det er en holdning mange har at frukt og grønt, altså de sunne varene, skal være svært rimelige i innkjøp. Jeg oppfordrer alle til å snu litt på denne tanken, spesielt i år når vi har den helt spesielle situasjonen vi har.

Les også: WHO: Koronasmitten på vei oppover igjen i Europa

Jeg vil oppfordre alle til å glede seg over de fantastiske flotte bærene vi kan få kjøpt, og sende en vennlig tanke til de som har stått på for å få dem frem, og betale for kurven med glede.