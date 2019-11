Nektet ombordstigning av Norwegian. Måtte knekke sitt eget skateboard

Ble anbefalt å lyve til eget forsikringsselskap for å få erstatning.

Da Mats Lyngstad Willassen skulle fly fra Oslo på fredag skal bagasjekontrollører fra Norwegian ha tvunget ham til å velge mellom å forlate gaten eller å knekke skateboardet sitt.

Vel framme i Bergen skal bakkepersonalet ha anbefalt ham å lyve om opplevelsen for å få erstatning fra forsikringsselskapet.

Mats Lyngstad Willassen ukespendler mellom Oslo og Bergen og reiser ofte med skateboardet sitt. I tillegg har han som oftest med seg en ryggsekk.

Ifølge ham selv skal han ha gjennomført reisen flere hundre ganger uten problemer, men denne fredagen ble annerledes.

Norwegian-passasjer Mats Lyngstad Williassen med det uskadede brettet før opplevelsen. Foto: privat

Størrelsen var problemet

Etter å ha forhørt seg om bagasjereglene ved innsjekk slik han pleier skal Willassen først ha fått passere både sikkerhetskontroll og gate.

Så ble han stoppet av Norwegians bagasjekontrollører i ombordstigningbroen.

– De sa at jeg ikke kunne ha med to håndbagasjer og måtte betale 550,- kroner for å slippe om bord, sier Willassen til Nettavisen.

Da Willassen opplyste at han ikke kunne betale 550,- på stedet ble det tilkalt ekstra personell.

– Den som dukket opp forklarte at det ikke var antall håndbagasjer, men størrelsen på skateboardet som var problemet, sier Willassen.

Norwegians ansatte skal ha sammenlignet situasjonen med å snike på bussen.

– Personalet pekte på tegningen av en liten håndveske og påsto det var det samme som å ha kjøpt barnebillett på bussen og bli tatt i kontroll, forteller han.

Willassen påpeker til Nettavisen at han i så fall ville blitt tilsendt en faktura og fått lov til å reise til destinasjonen.

Knakk brettet i to

Oppgitt skal Willassen da ha spurt om han ville slippe om bord hvis han knakk brettet i to.

– Det er ditt eget valg, svarte personalet.

Siden han ikke ønsket å miste flyet hjem til familien og et nytt brett ville koste mindre enn de 550,- kronene Norwegian ba om valgte han å knekke brettet.

Norwegian-passasjer Mats Lyngstad Williassen valgte til slutt å knekke skateboardet for å få bli med flyet. Foto: privat

Etter å ha sluppet om bord i flyet skal kabinpersonalet ha reagert med forundring over det ødelagte skateboardet.

– De sa at de hadde med skateboard om bord så og si hver eneste dag og skjønte lite av hva som hadde skjedd, forteller Willassen til Nettavisen.

Oppfordret til forsikringssvindel

Vel fremme i Bergen tok Willassen kontakt med Norwegians bakkepersonell for å høre hva han burde gjøre etter situasjonen.

– Personellet var først veldig overbærende med meg, før de foreslo at jeg skulle lyve til forsikringsselskapet og si at brettet var blitt ødelagt under transport, hevder Willassen til Nettavisen.

Nå oppfordrer Willassen Norwegian til å tydeliggjøre reglene, som han mener setter både passasjerer og ansatte i umulige situasjoner.

Norwegian svarer

Nettavisen tok kontakt med Norwegian for å få en kommentar til passasjerens opplevelse.

– Vi forstår at det har vært frustrerende for denne passasjeren og vil oppfordre han til sende en henvendelse til vårt kundesenter så vi kan undersøke saken nærmere, sier presseansvarlig i Norwegian Charlotte Holmbergh Jacobsson til Nettavisen.

– Grunnen til at vi tydeliggjør håndbagasjereglene og har et større fokus på de nå, er fordi mange tar med seg for mye om bord i flyet. Overvekt skaper forsinkelser, og tar plass for andres håndbagasje i flyet, forklarer hun.

– Dersom alle følger håndbagasjereglene sikrer vi en bedre reiseopplevelse for alle passasjerer.