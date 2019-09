Nervøse pensjonssparere anbefales å sitte rolig i båten

Uro på børsene får arbeidstakere med innskuddspensjon til å bite negler. Uavhengige eksperters råd er å ha is i magen og tenke langsiktig.

De økonomiske utsiktene er for tiden mildt sagt usikre. Det er nervøse verdensbørser, en svak krone, stagnasjon i store økonomier og en eskalerende handelskrig.

Midt i dette sitter 1,4 millioner norske arbeidstakere som jobber i private bedrifter. De har innskuddspensjon og lurer på hva de skal gjøre nå. Valg av aksjefond framfor rentefond er med på å bestemme framtidig tjenestepensjon.

Mange har også pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold, med midler som bør plasseres på en klok måte.

Tenk gebyr

Finansportalen, som er en avdeling av Forbrukerrådet, anbefaler folk å sitte rolig i båten hvis tidshorisonten er lang, som den typisk er når man sparer til pensjon.

– Småsparere vil neppe klare å «time markedet», altså gå inn og ut av aksjemarkedet for å unngå tap i perioder. All erfaring viser at småsparere selger seg ut for sent og kommer seg ikke inn igjen i markedet tidlig nok, når det har snudd, sier fagansvarlig Elisabeth Realfsen i Finansportalen.

Realfsen oppfordrer nordmenn til å ikke bare tenke sikkerhet og avkastning, men også gebyr. De har følgende generelle råd som gjelder uansett hva som skjer i aksjemarkedet: Det er best å samle pensjonskapitalbevis fra tidligere jobber hos leverandører som ikke tar administrasjonsgebyr. 1 prosent høyere gebyr vil gi deg 25 prosent lavere pensjon.

Et globalt indeksfond vil gi deg den beste avkastningen i forhold til risikoen i aksjemarkedet. Har du i dag for eksempel en høy andel av aksjer i et aktivt forvaltet fond med høye gebyrer, er det uproblematisk å bytte til et indeksfond med lave gebyrer. Da går du ikke ut av aksjemarkedet.

-Stort ansvar

Den uavhengige pensjonsrådgiveren Alexandra Plahte i selskapet Gabler sier at særlig dem som har innskuddspensjon, i stor grad kan påvirke egen pensjon.

– Mange opplever det som et stort ansvar. Risikoen ligger hos den enkelte, men risiko er på godt og ondt. Det betyr at du kan få høyere pensjon, eller at du kan få lavere pensjon, sier Plahte. Hun mener at mange er unødvendig bekymret og glemmer at pensjonssparing for de aller fleste er langsiktig.

Pensjonsrådgiveren ber folk også tenke på at innskuddspensjonen, som er den formen for tjenestepensjon de fleste i privat sektor har, kun er én av flere elementer i beregningen av den endelige pensjonen.

For de fleste utgjør pensjonen fra folketrygden hovedandelen i den totale pensjonen. Den er livsvarig og med garantert regulering. For dem som har rett til AFP i private bedrifter, er også denne livsvarig og har garantert regulering. Når det gjelder tradisjonelle fripoliser, opparbeidet pensjon fra ytelsesordninger, gir de fleste av disse også en livsvarig årlig alderspensjon.

– Liten andel

– Innskuddspensjonen utgjør altså for mange en liten andel av totalen. Flere burde velge en høyere aksjeandel, ikke bare tenke isolert på innskuddsdelen. Man må se på totalen, mener hun.

Plahte sier at for mange tenker på sparehorisonten fram til de skal starte uttak og glemmer at innskuddspensjonen tross alt skal utbetales over flere år. Siste krone av innskuddspensjonen får du i utgangspunktet ved 77 år, hvis du har valgt den korteste utbetalingstiden.

Hun anbefaler forbrukere å bruke Finansportalen, som har mye god objektiv informasjon.

Her kan man sjekke hvordan det går med fondene, og hvor store gebyr selskapene tar. På Finansportalen kan man også sammenligne og flytte pensjonsprodukter, banktjenester og fond.

