Nesten en halv million nordmenn kan miste TV 2-kanalene

Søndag 31. mai går avtalen mellom TV 2 og Telia-eide Get ut. Om ikke man kommer i mål med forhandlingene innen det, blir mange sorte skjermer for nordmenn rundt omkring.

I dag har Telia-eide Get nesten en halv million nordmenn på kundelisten, og på programpakken står naturligvis TV 2-kanalene.

Fra og med neste uke kan derimot skjermene «gå i svart» om TV 2 og Telia ikke kommer til ny enighet.

Dette er andre gangen Get-kundene blir utsatt for risikoen om svarte skjermer. I mars mistet de nemlig tilgangen til TV Norge, Eurosport og 12 andre Discovery-kanaler, før det til slutt ble en ordning på det hele.

Avtalen mellom de to partene utløper 31. mai, og TV 2 innrømmer at forhandlingene har vist seg vanskelige hittil.

- Det første vi merker oss, er at betalingsviljen til Telia er lav. De har kommet til bordet med forventningene om å betale mindre for mer innhold. Hovedkanalen vår har aldri gått i brudd før, men vi kan ikke gi bort innholdet vårt, det håper jeg Get-kundene forstår, sier kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand, til VG.

Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia, forteller på sin side at avstanden mellom partene er alt for stor på flere områder, og da spesielt med tanke på prisuenigheter.

- TV 2 kom til oss med det vi vil kalle for et ekstremt prisforslag. Jeg kan ikke gå inn på eksakte summer, men det ble nesten litt useriøst. Dette uten at det er snakk om mer innhold og valgfrihet for våre kunder, sier han.

Lunde poengterer at ingen tjenes med at de to aktørene ikke kommer til enighet, samt at de håper på at saken løses før fristen går ut.