Nesten fritt frem for båtfolket å reise til Sverige

Sjefen for politiets sjøtjeneste: -Vi appellerer til folks fornuft og ansvarsfølelse.

Normalt sett er det mye trafikk og stort trøkk i grenseskjærgården mellom Østfold og Bohuslän i sommermånedene juni, juli og august. Det ventes et enda høyere trøkk denne sommeren, da mange båtfolk, som vanligvis legger ferien utenlands, kommer til å prioritere mer tid på sjøen i sommer. I tillegg melder mange båtforhandlere om økt båtsalg den siste tiden, til folk som kanskje ikke har eid båt før, og som velger å prøve denne ferieformen på grunn av koronasituasjonen.

Lang sjøgrense og mange båtturister

Karantenereglene, som myndighetene har bestemt skal gjelde fram til midten av august, sier at dersom man har vært utenlands (også i Sverige), må man rett i en tidagers karantene. Det innebærer å holde avstand til andre (bortsett fra medlemmer i egen husstand), ikke gå på skole eller jobb, ikke ta offentlig transport, og kun gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk og apotek. Det gjøres imidlertid noen unntak i karantenebestemmelsene. Det gis blant annet dispensasjon for de som for eksempel jobber i Sverige og bor i Norge.

- Hvordan skal politiet ha kontroll på det store farvannet mellom Norge og Sverige, og kanskje tusenvis av båtturister som ferdes i området? Det er snakk om mye større områder til sjøs, enn å ha kontroll på f.eks. E6, der alle biler blir sluset innom tollstasjonen for kontroll?

- Har man vært i Sverige, og blir omfattet av karantenebestemmelsene, er det eget ansvar å overholde dette. Politiets primæroppgave er å informere om karantenebestemmelsene. Vi utleverer et informasjonsskjema til folk når vi møter dem, sier politistasjonssjef Ivar Prestbakken ved Fredrikstad politistasjonsdistrikt, som er ansvarlig for politiets sjøtjeneste i grensefarvannet mot Sverige.

Ivar Prestbakken (i midten) flankert av polititjenestemennene Aksel Smestad Jacobsen (t.v.) og Chris Kempinger om bord på politiets nye og moderne tjenestebåt. Foto: Politiet

Han er enig i at det er enorme områder til sjøs, og en helt annen utfordring å holde kontrollen der fremfor på land.

- Sjøgrensa er lang, og det er selvsagt mindre oversikt her enn på E6. Det er vanskelig å overvåke alt. Men vi har planlagt for sjøtjeneste, og med vår nye og moderne politibåt har vi også økt kapasitet og rekkevidde, sier Prestbakken.

- Under den største ferieavviklingen har vi flere tjenestesett pr. døgn på politibåten, og så har vi en mindre båt stasjonert på Skjærhalden i tillegg, sier han.

Ikke forbudt å reise til Sverige

- Hvordan skal dere gå fram for å sikre at båtfolk faktisk overholder karantenereglene, dersom de har vært en tur innom Sverige?

- Det er ikke forbudt å reise inn til Sverige for nordmenn. Svenskene har jo ikke stengt grensene sine. Forutsetningen er imidlertid at når man returnerer til Norge, så må man overholde karantenebestemmelsene, som er på ti dager, sier Prestbakken. Det betyr også at nordmenn som har båten i opplag i Sverige, har anledning til å hente denne, men at de dermed må i karantene så fort de er tilbake i Norge.

- Dersom man skal i karantene, MÅ man da reise hjem for å gå i karantene der?

Så lenge man følger karantenebestemmelsene spiller det ingen rolle hvor man oppholder seg. Man trenger ikke å reise hjem, men kan like gjerne være i egen båt, så lenge bestemmelsene med avstand osv. overholdes, sier Prestbakken.

- Kan båtfolk oppleve å bli tilfeldig kontrollert til sjøs?

- Tilfeldige kontroller har vi ellers også. Da er det sjøvett, at fartsgrenser blir overholdt, alkohol, bruk av redningsvest, og sikkerhet som gjelder. Den eneste forskjellen nå er at vi får et tilleggsfokus på korona, sier Prestbakken.

- Hva hvis dere har snakket med noen båtfolk som har vært i Sverige, og senere på kvelden møter på disse igjen, der de helt tydelig ikke har overholdt karantenebestemmelsene?

- Med gjentatte brudd på karantenebestemmelsene kan det være aktuelt med bøteleggelser og anmeldelse. Men vi har ikke kommet dit enda. Politiet har valgt en myk tilnærming. Vi appellerer til folks fornuft og ansvarsfølelse, sier Prestbakken, som understreker at det er folks eget ansvar å overholde karantenebestemmelsene.

Politistasjonssjefen sier videre at mange forskrifter og regler er et utslag av litt hastverk, gitt den spesielle situasjonen vi er inne i, og at myndighetsutøvelse derfor bærer preg av litt skjønn. Politiet har ingen erfaringer å lene seg på i denne situasjonen.

- Hva med motsatte tilfelle, der dere f.eks. møter svenske båter i norsk farvann?

- Det er gjeninnført midlertidig grensekontroll på indre Schengen–grensen (luft-, land- og sjøgrense). Det betyr at alle utlendinger (også svensker) som ikke er unntatt bortvisning (etter forskrift om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen) skal bortvises, og får ikke lov til å reise inn i Norge.

- De som jobber i Norge har lovlig adgang. Det er ikke anledning til å reise hit på ferie. Det er jo en del svensker som jobber i Norge, og som dermed har en reell grunn til å reise på tvers av grensene. Norge er først og fremst stengt for ferie og fritidsreiser, understreker politistasjonssjefen.

Politiets nye politibåt i den vakre Østfold-skjærgården. Båten har stor kapasitet og rekkevidde.

Politiet samarbeider tett med både Tolletaten og Kystvakten, som også har sine egne båter. Det er ifølge Prestbakken ikke et formalisert samarbeid med svensk politi i forbindelse med koronakrisen, annet enn det vanlige samarbeidet.

- Hvilke råd vil du gi til alle som har tenkt å feriere i skjærgården i år?

- Forhold dere til reglene som nå foreligger. Til tross for usikkerhet og smittesituasjon er det ikke ulovlig å reise til Sverige, men husk at man da må legge inn en tidagers karantene i beregningene.

Ivar Prestbakken er ikke bare sjef for politiets sjøtjeneste, han er også en ivrig seiler privat, og har selv tenkt seg til sjøs i ferien.

- Jeg skal ut og seile sjøl. Jeg er riktignok litt usikker på hvor turen går, men det blir i hvert fall seiling. Det blir ikke før i siste del av ferien, ut i august, sier Prestbakken, som forøvrig er medlem av den svenske seilforeningen «Sägelsällskapet Åmålsviken».

- Grunnen til det er at jeg har mange slektninger på min kones side i Sverige, og har seilt masse i nabolandet.

Den seileglade politilederen vil til slutt si følgende til KNS sine medlemmer, og andre som deler hans kjærlighet til sjøen og båtlivet;

- Jeg ønsker alle en god men uvanlig sommer på sjøen!