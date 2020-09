Netflix-filmen «Cuties» skaper reaksjoner.

«Elleve år gamle Amy lar seg fascinere av en frittenkende dansegruppe, og begynner å gjøre opprør mot sin konservative families tradisjoner.»

Slik beskrives Netflix-filmen «Cuties» («Søtnosene» på norsk) på strømmesidens egne sider, og Netflix skriver også at filmen er «rørende» og tilhører sjangeren «kritikerroste filmer».

KONTROVERSIELL: Netflix-filmen Søtnosene vekker sterke reaksjoner. Foto: (Netflix)

Filmen mottok riktignok en pris for regi fra Sundance-instituttet, grunnlagt av skuespiller Robert Redford.

«Med et godt øye for og forståelse av ungdomsatferd, fokuserer Maïmouna Doucouré [...] tett på sine rebelske hovedpersoner, og skaper en livlig film som på en god måte skildrer barnas ungdommelige energi og sårbarheter mens de utforsker deres famlende iver etter å bli identifisert som seksualisert», skriver instituttet i sin begrunnelse.

Kritikk

Samtidig har svært mange kritisert filmen, som nå er blitt gjort tilgjengelig på Netflix - også i Norge.

Se traileren til «Cuties» i videovinduet øverst i saken.

En av dem som reagerer er trebarnsmor og nestleder i Frp, Sylvi Listhaug:

– I dag opplever barn et massivt press for å ha den perfekte kropp og det perfekte liv. Det hørte vi senest på NRK i morges. Barn får i mindre og mindre grad være barn: De skal tidligere og tidligere bli en del av den voksne verden. Filmen Cuties tar dette til et helt nytt nivå, skriver hun i et Facebook-innlegg tirsdag kveld.

REAGERER: Sylvi Listhaug mener Netflix bør droppe Cuties. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Listhaug er ikke nådig i sin kritikk av filmen:

– Regissøren av filmen forsvarer en seksualisert bildebruk ved at filmen skal kritisere samfunnet unge gutter og jenter i dag vokser opp i. Resultatet er likevel det motsatte. Som mor til en tolv år gammel jente, kjenner jeg at bare det å se trailerne til denne filmen er nok. Barn skal ikke fremstilles på denne måten, og man kan stille spørsmålstegn ved hva som er Netflix' motivasjon til å publisere en film som har en så aggressiv bildebruk. Det er brukt nærbilder av lettkledde barn som danser på en forførende måte, som om de var voksne, skriver Listhaug.

Flere reagerer

Traileren har man kunnet se på YouTube i snart en måned. Her har den fått 48.000 tomler opp - og nesten 2 millioner tomler ned.

– Dere kunne brukt eldre mennesker til å spille videregående-elever, dette er ekkelt, skriver en bruker.

– Hvem i all verden ville la barnet sitt opptre i en slik film, spør en annen.

– La oss gjøre dette til den mest mislikte videoen på YouTube, oppfordrer en tredje.

En ordinær film på den anerkjente filmdatabasen IMDb pleier å ha en score på mellom 6 og 9 av 10. Ingen har en lavere rangering enn 2,0, ifølge listen over dårligste filmer. «Søtnosene» har i skrivende stund 2,3.

Filmen er også anmeldt av en av de mange brukerne av nettstedet:

«'Søtnosene' er en dårlig film. Jeg kjøper ikke filmskaperen Maimoune Doucoures innbilskhet om at filmen handler om jentekraft. Den handler absolutt ikke om det. Det er en dårlig laget film med et tynt plott som bare har tiltrukket seg oppmerksomhet på grunn av de åpenbart seksuelle bevegelsene til barn under dansesettene (dansescenen i en konkurranse vises i den offisielle traileren) og noen få andre scener som ikke er i den offisielle traileren», skriver en av brukerne som har anmeldt filmen på IMDb.

– Fortjener bedre

Andre igjen, som Los Angeles Times sin filmkritiker, mener filmen bør sees, og sier at Netflix har fremstilt filmen helt feil i sin promotering:

«For uker siden ga Netflix ut et salgsfremmende bilde som seksualiserte historiens unge hovedpersoner på en måte som filmen i seg selv unngår å gjøre. Selvformede internettmoralister hoppet straks på filmen (uten å ha sett den, selvfølgelig) og ba om fjerning, sammenlignet 'Søtnosene' med barnepornografi, og ba Netflix om å trekke tilbake bildet og beklage feilen.»

Kritikeren skriver at filmen «fortjener bedre», og at regissøren har «laget en empatisk og analytisk film, ikke en utnyttende én».

TRUKKET: Dette er reklameplakaten som Netflix trakk tilbake. Foto: (Netflix)

«Vi beklager det upassende bildet vi brukte til Mignonnes /Cuties. Det var ikke OK, og det var heller ikke representativt for denne franske filmen som vant en pris på Sundance. Vi har nå oppdatert bildene og beskrivelsen», skriver Netflix i sin unnskyldning.

Listhaug har også sett plakaten, men er ikke enig med den amerikanske kritikeren i LA Times:

– Netflix har trukket tilbake reklameplakaten for filmen etter massiv kritikk. Jeg håper også at de trekker tilbake hele filmen av hensyn til alle unge barn som bør få være nettopp barn, ikke bli fremstilt som voksne som spiller voksne forførere. Netflix bør ta avstand fra alt som kan bidra til å trigge pedofili, avslutter hun innlegget sitt med.