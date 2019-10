Netflix stiger på børs etter fersk kvartalsrapport

Flere nye abonnenter enn ventet, gir byks for Netflix-aksjen før strømmekrigen virkelig går i gang.

LOS ANGELES/NEW YORK (Nettavisen): Onsdag kveld norsk tid presenterte Netlix sine resultater for tredje kvartal dette året. Dette er siste kvartalsrapport før konkurrentene Disney+ og Apple TV+ dukker opp på markedet.

Det var spesielt knyttet stor spenning til antall nye abonnenter, noe som var skuffende sist. Denne gangen var imidlertid tallene bedre.

Bedre enn ventet

Netflix fikk 6,8 millioner nye abonnenter i løpet av kvartalet. Det er bedre enn markedet ventet, noe som fører til at Netflix-aksjen nå stiger kraftig på børs. Aksjen er i skrivende stund opp nesten 10 prosent i etterhandelen.

Les også: Dette er grunnen til at Netflix kansellerer serier etter tre sesonger

Selskapet kunne i tillegg presentere et resultat på 1,47 dollar per aksje i tredje kvartal, noe som også er bedre enn det markedet forventet.

Når det gjelder omsetning, endte den på 5,24 millarder dollar, drøyt 48 milliarder kroner, noe som er omtrent som ventet. Det er uansett opp 31 prosent fra samme kvartal i fjor, da omsetningen ble 4 millarder dollar.

Selv om det var gode nyheter når det gjelder antall nye abonnementer totalt, må Netflix se at tallene for antall nye abonnementer i USA, ikke overgikk forventningene.

Det ble en økning på 517.000, mot over 800.000 som markedet forventet, skriver CNCB. Det kan bety bekymring for Netflix, som snart må se seg over skuldrene enda mer.

Strømmekrig i anmarsj

Dette var siste gang Netflix leverte tall før den skikkelig strømmekrigen starter neste måned. I november starter nemlig både Disney og Apple opp sin streaming-tjenester, henholdsvis Disney+ og Apple TV+.

Disney+, som allerede i ferd med å hente inn abonnenter, starter sin streamingtjeneste 12. november.

Her vil seerne få tilgang til mange filmer og innhold fra Marvel, Star Wars, Pixar, i tillegg til innhold fra deres eget studio. Det betyr at et lass med Disney-klassikere nå blir tilgjengelig for streaming. I tillegg til dette vil Disney+ også legge ut hele 30 sesonger med The Simpsons. Startdatoen for Disney+ er 12. november.

Prisen Disney har lagt seg på, er også under Netflix. De går ut med en lanseringspris på syv dollar i måneden eller i underkant av 65 norske kroner. For et år tar de 70 dollar, eller ca 650 kroner.

Apple TV Plus vil gjøre det enda billigere. De vil bare ta ta fem dollar i måneden, rundt 46 kroner, når de starter opp 1. november.

- Mange er fokusert på «strømmekrigen», men vi har konkurrert med strømmetjenester (Amazon, YouTube, Hulu), samt lineær TV i over et tiår, skriver Netflix i et brev til aksjonærene.

- Selv om de nye konkurrentene har noe flotte titler (spesielt katalogtitler), er det ingen som har variasjonen, mangfoldet og kvaliteten på nytt, originalt innhold som vi produserer verden rundt, står det videre.

Apple TV+ starter med serien Amazing Stories, regissert av Steven Spielberg, og The Morning Show, en komiserie med Jennifer Aniston og Reese Witherspoon, blant annet.

For omtrent én måned siden ble det klart at Netflix har sikret seg rettighetene til «Seinfeld». De 180 episodene blir tilgjengelig i fem år fra 2021.

For Netflix er avtalen av stor betydning, spesielt med den økte konkurransen. Selskapet opplyste i juni at det mister strømmerettighetene til «The Office», som har vært tjenestens mest populære serie. Netflix skal fortsette å strømme «The Office» i over ett år til, men får ikke fornyet avtalen.