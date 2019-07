Netflix-tall skuffet - aksjen stuper i etterhandelen

Antall nye abonnenter var under forventingene for strømmegiganten.

LOS ANGELES (Nettavisen): Netflix la fram kvartalstall etter børsen stengte onsdag.

Strømmegiganten kunne legge fram et resultat per aksje på 0,60 dollar, som er bedre enn 0,56 dollar som markedet ventet. Inntekten til selskapet var på 4,92 milliarder dollar, noe som var omtrent som spådd.

Det var imidlertid når det gjelder antall nye abonnenter at tallene var skuffende for Netflix. Det var på forhånd ventet at strømmetjenesten skulle ha en økning på 5 millioner abonnenter, men fasiten viste kun 2,7 millioner.

I USA mistet Netflix 126.000 brukere i andre kvartal, noe som var langt dårligere enn en vekst på 352.000 som markdet hadde spådd. Også blant internasjonale brukere var tallene skuffende for Netflix.

Det fører til at Netflix stuper i etterhandelen. Aksjen er ned over ti prosent.