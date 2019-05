Netflix vil revurdere investeringene i Georgia om abortlov trer i kraft

Strømmegiganten med advarsel til delstaten.

LOS ANGELES (Nettavisen): Abortdebatten raser i USA. Flere delstater har vedtatt eller er i ferd med å vedta svært strenge abortlover, noe som har ført til store protester.

Georgia er blant delstatene som har innført såkalte hjerteslag-lover som begrenser abort til de første seks ukene av graviditeten. Nå kan det se ut til å få konsekvenser for delstaten, skriver Business Insider.

Georgia er et viktig sted for film- og TV-produksjon, blant annet på grunn av gunstige skattefordeler. Hele 455 film- og TV-prosjekter ble gjennomført der i 2018, noe som tilførte hele 82 milliarder kroner til delstatens økonomi.

Netflix hardt ut

Flere i Hollywood er imidlertid blitt skeptiske til å gjennomføre prosjekter i Georgia etter at den kontroversielle abortloven ble vedtatt.

Les også: Guvernøren i Missouri undertegnet streng abortlov

Nå har Netflix blitt den første store aktøren som offentlig går ut mot delstatene som innfører abortlovene. Strømmegiganten har blant annet filmet «Stranger Things» i Georgia.

- Vi har mange kvinner som jobber i produksjoner i Georgia. Deres rettigheter, i likhet rettighetene til millioner av andre, vil bli sterkt begrenset som følge av denne loven, uttaler innholdssjef i Netflix, Ted Sarandos, til Variety.

INNHOLDSSJEF: Ted Sarandos. Foto: (Netflix)

- Det er grunnen til at vi jobber med flere for å kjempe mot dette i retten. Ettersom lovgivningen ennå ikke har blitt implementert, vil vi fortsette å filme der mens vi også støtter partnere og artister som velger å ikke gjøre det, fortsetter Sarandos.

Innholdssjefen kommer også med en advarsel til delstaten.

- Skulle det tre i kraft, må vi revurdere hele investeringen vår i Georgia, sier Sarandos.

Andre store studioer som Variety snakket med, ville ikke kommentere Georgias abortlover.

Protester

Fra før er det kjent at Kristin Wiigs nye komiserie «Barb and Star Go to Vista Del Mar» har trukket seg fra å filme i delstaten. Flere produksjonsselskaper har også uttalt at de ikke vil filme i Georgia som følge av abortloven. En rekke skuespillere og andre kjendiser har også vært klare i sin motstand.

Tirsdag forrige uke ble det arrangert protester mot destrenge abortlovene som er vedtatt i delstater som Alabama, Mississippi, Georgia, Ohio og Kentucky.

Demonstranter samlet seg både i Washington og andre storbyer. Arrangørene hadde på forhånd varslet at folk kom til å fylle gatene i alle landets 50 delstater samt Puerto Rico.

Utenfor Høyesterett i Washington stilte folk opp med plakater som «Mitt raseri får ikke plass på denne plakaten» og «Abort er en helsetjeneste».

Fakta Fakta om abortlovgivningen i USA ↓ * USA har ingen formalisert føderal abortlov tilsvarende den vi har i Norge. Det er i stedet sedvanerett, etablert gjennom en høyesterettsavgjørelse fra 1973, som sikrer kvinners rett til abort. * Delstatene kan foreslå og vedta egne abortlover, men disse kan utfordres gjennom rettssystemet. Høyesterett har som regel stadfestet den grunnleggende retten til selvbestemt abort i slike saker, men de har åpnet for begrensninger i kvinners mulighet til å få abort. * Abortspørsmålet er svært betent i USA. Motstanden er særlig sterk i konservative delstater i sør og i Midtvesten. I mer liberale områder på øst- og vestkysten er folk i større grad for kvinners rett til abort. * Den siste tiden har abortspørsmålet i økende grad blitt polarisert, i likhet med andre politiske spørsmål. Siden 2001 har ikke mindre enn 660 delstatslover som begrenser eller forbyr abort blitt innført. Samtidig har 33 initiativer som styrker abortretten blitt godkjent. * Det siste året har abortstriden blitt intensivert. Bare hittil i år har delstatene Georgia, Kentucky, Mississippi og Ohio innført såkalte hjerteslag-lover som begrenser abort til de første seks ukene av graviditeten. * Alabamas delstatsforsamling vedtok torsdag det som ville vært USAs strengeste abortlov, der det kun åpnes for å gjennomføre inngrepet i tilfeller der den gravide kvinnens liv er i fare. Det er høyst tvilsomt om denne loven vil stå seg dersom den utfordres i rettssystemet. * Per dags dato er 48 prosent av amerikanerne for abort, og 48 prosent imot, ifølge en undersøkelse meningsmålingsinstituttet Gallup gjorde i fjor. Da instituttet begynte med sine målinger på 1990-tallet var 51 prosent for og 40 prosent imot. (Kilder: TT, Washington Post, Guttmacher) (@NTB)

Kritikere mener at lovgivingen er i strid med en høyesterettsdom fra 1973 der det ble fastslått av abort var lov i hele USA.

Flere av de nye abortlovene er allerede blitt klaget inn for amerikanske domstoler, og sakene kan komme til å bli anket helt til høyesterett.

Selv om de aktuelle delstatene ikke har lagt ned forbud mot abort, så er restriksjonene blitt så strenge at kvinner risikerer å ikke vite at de er gravide før det er for sent å ta abort.

Alabama er den delstaten som har gått aller lengst. Der er abort kun tillatt hvis det er fare for mors liv. Leger som utfører inngrepet, risikerer å bli dømt til 99 års fengsel.