Netlix tester en måte å fjerne det du hater mest med Netflix

Netflix' film- og serie-anbefalinger er til stor frustrasjon for mange. Nå har strømmegiganten kanskje funnet en løsning.

Er det én ting de fleste som bruker Netflix kan enes om, er det trolig dette: Strømmetjenesten er veldig dårlig til å gi brukerne sine gode anbefalinger for hva de bør se.

Dagens ordning med anbefalinger er blitt beskrevet som «fryktelig», «søppel» og «en svindel». Mange opplever at anbefalingene til Netflix overhodet ikke stemmer overens med hva de faktisk liker.

Setter deg i bås

Problemet ser ut til å være at anbefalingene, som er utarbeidet av datamaskiner, kun er basert på tematikk og sjanger, og ikke tar høyde for mer subjektiv smak og kvalitet. Det at du har sett én film innen en sjanger, for eksempel romantisk komedie, betyr ikke at du har lyst til å se 10 dårlige filmer i samme sjanger, slik Netflix' algoritme kan se ut til å tro.

Inc.com oppsummerer det sånn:

«Hvis du gjør den tabben at du ser en passelig bra komedie, eller for tung dokumentar, så har du gjort det. Neltflix' algoritme tror de har funnet båsen din. Jo mer du ser, jo mer nisjepregede, og dårlige, ser anbefalingene ut til å bli», skriver Inc.com.

Men fortvil ikke: Netflix jobber nemlig på spreng for å bedre ordningen, som ble lansert denne måneden.

Tester

Netflix tester nemlig for tiden et nytt tillegg, kalt «Collections». Denne er ikke bare basert på tema og sjanger, som dagens data-algoritmer, men er anbefalinger kuratert av mennesker. Ifølge Netflix er det «eksperter» som organiserer filmer og tv-serier etter en rekke faktorer, som tone, sjanger, historie og karaktertrekk og kan inkludere både TV-serier og filmer.

- Vi ser alltid etter nye måter for våre brukere til å finne bra innhold, så vi tester ut en ny måte å kuratere Netflix-titler inn i samlinger, sier en talsmann for Netflix til Techcrunch.

Det skal så langt være 40 «collections» tilgjengelig gjennom IOS-appen og mange er positive til den nye ideen, selv om den fortsatt er i startfasen. Spesielt grepet med å la anbefalinger være basert på ekte mennesker og ikke teknologi, ser ut til å falle i god jord.

«En maskin kan aldri fullt ut erstatte personlig smak eller utforskning basert på menneskelig interaksjon», skrev Nettsiden Fast Company i fjor. Det kan hende de har rett.