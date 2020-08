Nettavisen bryter ny barriere: Går til topps i konsernet

- Jeg må bare få sende en hyllest til den flotte gjengen i Nettavisen som på et par år har gått fra å ha færrest rene digitalabonnenter i Amedia til å ha desidert flest. Gratulerer!

Meldingen som ble postet i konsernets intranett forrige uke frembrakte brede smil på hjemmekontorene, på desken og helt inn på sjefredaktørens kontor i Nettavisen. Der ser Gunnar Stavrum at man også har passert enda en milepæl i avishistorie full av merkedager.

- Det er ingen liten prestasjon at vi nå har 20.000 betalende abonnenter. Veksten det siste halvannet året har vært enorm. Da vi gikk inn i 2019 var det rundt 6000 i abonnementsregisteret vårt, sier han smilende.

La helt om

Nettavisen eies av Amedia, et konsern som så sent som i 2012 måtte legge om sin strategi 180 grader for å sikre fremtiden. Til manges store skepsis gikk de «all in» bak betalingsmur ettersom reklameinntektene ikke strakk til i konsernets mange avishus. Nå skulle brorparten av alt som produseres selges og ikke gis bort.



Mange fryktet en dundrende fiasko.



Det ble tvert i mot. Det ble en suksesshistorie som savner sidestykke i norsk mediehistorie og konsernet styrer nå med årlige overskudd på flere hundre millioner kroner.

- Den såkalte pluss-strategien snudde alt for Amedia og det har også vi dratt stor nytte av etter at konsernet overtok fullt eierskap hos oss i 2017. Vi drar veksler på deres erfaringer og ikke minst alt det gode innholdet som produseres i konsernet. Det er en bærebjelke i den fremgangen vi har hatt i abonnementsmarkedet, sier Nettavisens plussredaktør Liv Ingrid Mellemseter, vel vitende om at Nettavisen nå er størst ikke bare i antall lesere i Amedia, men også målt i antall digitale abonnenter.



Alle aviser i ett abonnement

Denne sommeren lanserte Amedia og Nettavisen et produkt som Mellemseter karakteriserer som selve drivkraften i veksten man har sett i lesermarkedet nå i sommer. Gunnar Stavrum kalte det et Netflix-abonnement for lokalaviser.

- Fra i dag kan alle Nettavisens abonnenter få over 70 lokale aviser fra hele landet på kjøpet. Det er fort gjort å registrere seg, og etterpå kan du lese norske aviser som et «Spotify-abonnement»: Alt du vil, hele tiden! skrev han i sin spalte Nett på sak.

- Det er perfekt om du er lei av rikssynsere fra Oslo og vil ha nytt hjemmefra, la han til.



Med abonnementsløsningen kjøper man abonnement ikke bare til Nettavisen, men til alle Amedias 70 lokalaviser.



- Dette er en unik modell som vi vet mange har ventet på. Nå kan norske avislesere for første gang få direkte tilgang til alt innholdet våre over 900 journalister fra Lyngdal i sør til Honningsvåg i nord daglig produserer. Lokalt, regionalt og nasjonalt, sa Amedias nye konsernsjef Anders Opdahl ved lanseringen.

På sin første dag som konsernsjef i Amedia kan Anders Opdal konstatere at Nettavisen er porteføljens største avis målt i antall abonnenter.

Med abonnementet får man også tilgang alle sendinger i Direktesport, blant annet Toppserien, PostNord-ligaen, eliteserien i håndball og når Bodø/Glimt skal ut i kvalifisering til Europa League.

Er du allerede abonnent på Nettavisen Pluss, kan du oppgradere til +Alt her.

Hvis ikke, kan du kjøpe Nettavisen +Alt her.

Her er alle avisene man får tilgang til med +Alt:

Troms og Finnmark

Finnmarksposten

Nordlys

TromsøBy

KirkenesBy

iFinnmark

iAlta

Nordland

Fremover

Avisa Nordland

Bodø By

Rana Blad

Helgelendingen

iSandenessjøen

Trøndelag

Arbeidets Rett

Nidaros

Innlandet

Oppland Arbeiderblad

Hadeland

Ringsaker Blad

Hamar Dagblad

Solungavisa (eAvis)

Glåmdalen

Østlendingen

Toten Idag

Oslo

Nordstrands Blad

Viken

Drammens Tidende

Eikerbladet

Bygdeposten

Laagendalsposten

Ringerikes Blad

Lierposten

Røyken og Hurums Avis

Svelviksposten

Akershus Amtstidende

Enebakk Avis

Indre Akershus Blad

Varingen

Vestby Avis

Romerikes Blad

Østlandets Blad

Ås Avis

Fredriksstad Blad

Halden Arbeiderblad

Moss Avis

Rakkestad Avis

Sarpsborg Arbeiderblad

Smaalenenes Avis

MittLillestrøm

MittJessheim

Vestfold og Telemark

Gjengangeren

Sande Avis

Østlands-Posten

Sandefjords Blad

Tønsbergs Blad

Øyene

Jarlsberg Avis

Rjukan Arbeiderblad

Kragerø Blad Vestmar

Telemarksavisa

Telen

Agder

Avisen Agder

Lyngdals Avis

Aust-Agder Blad

Tvedestrandsposten

Rogaland

Haugesunds Avis

Strandbuen

Bygdebladet

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

Jærbladet

Vestland

Bergensavisen

Firdaposten

Firda

Sogn Avis

Avisa Nordhordland

Hardanger Folkeblad

Kvinnheringen

Møre og Romsdal

Tidens Krav

Aura Avis

Nasjonal

Nettavisen Pluss

