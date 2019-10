Nettavisen etterlyser håndverkere

Vi ser etter leverandører som er interessert i å gå på kundebefaring til bedrifter og privatpersoner

Avtalbefaring.no er en tjeneste fra Nettavisen hvor privatpersoner eller bedrifter enkelt kan bestille befaring avleverandører i forbindelse med en jobb de ønsker utført, for eksempel ved oppussing eller større arbeider ute hos bedrifter.

- Tjenesten er under oppstart, og vi søker nå de første brukerne av tjenesten i oppstartsfasen, forteller direktør for innovasjon og forretningsutvikling Pål Nisja-Wilhelmsen.

Tjenesten er en moderne versjon av oppdragstjenestene som fokuserer på å gjøre selve bestillingen av tjenester sikrere for begge parter, både de som bestiller og den som skal utføre forklarer Nisja-Wilhelmsen:

- Leverandører som er usikre på om de vil ha jobben, kan ta betalt for selve befaringen slik at befaringen ikke er forgjeves. Kunden velger selv hvilke leverandører de vil takke ja til av de som har meldt sin interesse. Leverandøren velger selv hvilke befaringer de ønsker å gå på, og hvilken pris de ønsker for å gå på befaring. Etter at befaringen er gjennomført, kan man sende kunden et tilbud på jobben som ønskes utført.

Det er valgfritt å kjøpe et abonnement, men betalende leverandører prioriteres foran gratisleverandører når invitasjoner til befaringer sendes ut, og på lister og oversikter.

Er du interessert i å være blant de første som kan tilby tjenester på Nettavisens nye løsning?

Ta kontakt med oss, så får du et gratis prøveabonnement på befaringstjenesten. Ta kontakt ved å sende mail til silje.gronning@nettavisen.no.