Nettavisen flyr høyt: Satte ny rekord med ny abonnementsløsning

Det skapte en umiddelbar reaksjon i lesermarkedet da sjefredaktør Gunnar Stavrum skrev om den nye «Netflix-modellen».

"Er du lei av rikssynsere fra Oslo og vil ha nytt hjemmefra? Nå kommer abonnementet som ligner på «Spotify» og «Netflix» for avisbransjen."



Slik åpnet Gunnar Stavrums kommentar der han i forrige uke fortalte om nyvinningen i det norske avismarkedet.

- Nå kan alle Nettavisens abonnenter få over 70 lokale aviser fra hele landet på kjøpet. Det er fort gjort å registrere seg, og etterpå kan du lese norske aviser som et «Spotify-abonnement»: Alt du vil, hele tiden! fortsatte han.

Umiddelbar respons

Og produktet ble en umiddelbar suksess i lesermarkedet. Få dager etter lanseringen har Nettavisen allerede rundt 1000 +Alt-abonnementer, og Nettavisens totale abonnementstall har passert 16.000 og forrige rekord.

- Det er utrolig gøy å få en sånn respons fra leserne. Abonnementsøkonomien er et nytt og svært viktig ben Nettavisen har å stå på. Det har vi ikke minst sett i koronaperioden med et ruglete annonsemarked, sier Gunnar Stavrum.

Storaviser inngår

Sammenligningen med strømmetjenestene Spotify og Netflix skyldes at man ved å abonnere på Nettavisen +Alt, får tilgang til alle avisene i eierkonsernet Amedia. Fredriksstad Blad, Romerikes Blad, Drammens Tidende, Tønsberg Blad, Bergensavisen, Avisa Nordland og Nordlys er eksempler på betydelige lokalaviser i samme familie som Nettavisen.



Det er Amedias avdelinger for utvikling og forbrukermarked som har utviklet det nye suksessproduktet i samarbeid med Nettavisen og de øvrige Amedia-avisene.

- Dette er vi utrolig stolte over å kunne tilby. +Alt viser styrken som ligger i vår eier, Amedia. Det er utrolig dyktige folk i Amedia som har fått til denne drømmeløsningen for alle som liker nyheter, sier Liv Ingrid Mellemseter, redaktør for Nettavisen Pluss.

- Vi skal fortsette å håndplukke de beste sakene fra lokalavisene og dele dem i Nettavisen. Men i tillegg kan våre +alt- abonnenter nå lese så mye de orker fra 70 lokalaviser og 900 journalister spredt over hele landet. Og tilsvarende kan alle lokalavisabonnenter som oppgraderer til +alt nå lese alt fra Nettavisen Pluss.

Satte ny leserrekord

Og det er ikke bare med antallet nye abonnenter Nettavisen noterer seg for rekord etter lanseringen.

– Det er også svært gledelig å se at leserne våre er fornøyde med produktet de har kjøpt. Vi klinket til med ny leserrekord forrige uke, og denne helgen slo vi den forrige rekorden på ny med god margin. Det tyder på at mange av abonnentene finner noe de har lyst til å lese, sier feature- og magasinsjef Lars Wærstad.

– Vi jobber hardt med plussakene våre for å tilby leserne spennende og nyttige artikler og de beste leseropplevelse , og kan love at det det kommer svært mye godt stoff fremover.