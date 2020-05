Nettavisen leverer knalltall midt i koronakrisen

I et tungt fallende marked har Nettavisens piler pekt rett til værs etter at koronakrisen lammet det norske samfunnet.

Denne uken ble det kjent at publisher Gunnar Stavrum og hans kolleger i Nettavisen gjør alle dystre koronatips til skamme. Der mange fryktet bortfall av annonseinntekter og permitteringsspøkelset, har avishuset giret om og økt inntektene.

- Vår omsetning er opp 38 prosent i april målt mot samme måned i fjor. I et marked med fallende annonsepriser har vi profittert på en kraftig økning i volumet med over én million lesere på et døgn på det beste, bekrefter Stavrum.



Og legger til:



- Vi har aldri hatt høyere aktivitet enn vi har hatt på hjemmekontorene nå i vår. Vi har en veltrimmet organisasjon som har evnen til å snu og finne nye veier når det trengs.

Gunnar Stavrum: SVs skatteøkninger på 20 milliarder tar livet av næringslivet etter koronakrisen

Tallenes tale

Rene annonseinntekter utgjør 34,2 millioner kroner hittil i år. Tilsvarende tall ved utgangen av april i fjor, var 28 millioner kroner. I april - da landet lå nedstengt og speidet etter en utgang på koronakrisen - ble det solgt annonser for 9,4 millioner, mot 7,1 millioner i fjor.

Tirsdag kom nye tall som viser at det totale reklamemarkedet i Norge er ned nesten 600 millioner kroner hittil iår.

- Da denne krisen kom var vi tidlig igang med å identifisere nye kundegrupper og nye kanaler for inntekter. Man må se etter nye muligheter og ikke grave seg ned med tunge tanker, sier Stavrum.

Ekspertenes tips: Noen aksjer er nær bunnen - kan gi spinnvill gevinst (+)

Han suppleres av direktøren for innovasjon i avisen, Pål Nisja-Wilhelmsen. De hadde blant annet en ny nettbutikk oppe på rekordtid etter nedstengningen.

- Det handler om å være villig til å omstille seg raskt, og ikke være alt for glad i det som virket i går. Når ting utenfor forandrer seg fra en dag til en annen må man gjøre det samme internt. Det har vi klart. I tillegg til en helt ny nettbutikk har vi lansert en tjeneste for å leie ut hytta fra hjemmekontorene våre, sier han.

Flere abonnerer på Nettavisen

Der Nettavisen tidligere utelukkende tilbød stoffet sitt gratis i lesermarkedet, har man nå betydelige inntektsstrømmer fra betalt innhold.

Les også: Setter ny renterekord i Norge



Hver abonnent betyr en drøy hundrelapp i måneden i inntekter.

- Vi er veldig fornøyd med utviklingen av Nettavisen Pluss. Vi har ca 15 000 betalende abonnenter, og inntektene har mer enn doblet seg sammenlignet med første kvartal i 2019, sier plussredaktør Liv Ingrid Mellemseter.