Nettavisen med «Netflix»-abonnement som gir deg over 70 norske lokalaviser

Er du lei av rikssynsere fra Oslo og vil ha nytt hjemmefra? Nå kommer abonnementet som ligner på «Spotify» og «Netflix» for avisbransjen.

Fra i dag kan alle Nettavisens abonnenter få over 70 lokale aviser fra hele landet på kjøpet. Det er fort gjort å registrere seg, og etterpå kan du lese norske aviser som et «Spotify-abonnement»: Alt du vil, hele tiden!

- Dette er en unik modell som vi vet mange har ventet på. Nå kan norske avislesere for første gang få direkte tilgang til alt innholdet våre over 900 journalister fra Lyngdal i sør til Honningsvåg i nord daglig produserer. Lokalt, regionalt og nasjonalt, sier konserndirektør Anders Opdahl i Amedia.

For oss i Nettavisen er det ekstra moro å være en nasjonal spydspiss for noe som må være en verdensnyhet. Jeg kjenner i hvertfall ikke til andre aviser som har gått sammen i et abonnementstilbud man ellers kjenner fra tjenester som Netflix.

Spesielt gøy er det å bidra til mediemangfold ved at leserne kan bryte seg på andre meninger og perspektiver fra ulike deler av landet. Ikke minst i koronaperioden har vi sett at Norge ser annerledes ut fra Finnmark, enn fra Oslo.

Hvert eneste år flytter rundt 185.000 mennesker på seg her i landet. Oslo-regionen fikk bare i 2019 nær 14.000 nettoinnflyttinger. Folk drar hjemmefra til skole, treffer en partner og etablerer seg på nye steder. For mange betyr det samtidig at de får mindre anledning til å følge med på hva som skjer på hjemstedet.

Andre bor i en kommune, jobber i en annen og har eksempelvis hytte i en tredje kommune. Til nå har de aller færreste tatt seg råd til å abonnere på to-tre ulike aviser for å følge med. Over tid glipper kontakten med oppvekstkommunen, om man vil det eller ei.

Nettavisen har alltid holdt en liberal linje på debatter. Vi slipper til kommentatorer som irriterer og engasjerer, og de kan godt være uenige i vår redaksjonelle linje. Samtidig er vi ikke redde for å trø til selv heller, til glede for noen, og irritasjon for andre. Sånn vil det fortsatt være.

Hva slags aviser får du nå på kjøpet?

Amedia er landets største aviskonsern målt i titler, og hovedtyngden kommer fra de to aviskonsernene som tidligere het Edda og A-pressen, altså aviser som historisk ble regnet som Ap-aviser og borgerlige aviser. For å ta noen av de største og mest kjente: Fredriksstad Blad, Romerikes Blad, Drammens Tidende, Tønsberg Blad, Bergensavisen, Avisa Nordland og Nordlys - for å nevne et knippe.

Med noen få lokale unntak får du alle på kjøpet ved å tegne deg på Nettavisen +Alt. Vi har journalister i 260 kommuner og dekker kommunene der 3/4 av alle nordmenn bor. Du får rundt 50.000 artikler i måneden fra 900 journalister.

Norge er et variert land, og få ting irriterer folk mer enn den spesielle formen for Oslo-arroganse som ligger i at folk i hovedstaden tror at så lenge været er bra i Oslo, så er det bra i resten av landet.

Det tenkes godt og lages mye interessant journalistikk fra hele landet. Og skal du være orientert, så må du følge med i mer enn de store nasjonale mediene. Nå har du ingen unnskyldning lenger. Selv ikke med hjemmekontor under korona vil du daglig klare å pløye det igjennom over 70 lokalaviser, i tillegg til den nasjonale avisen du akkurat nå leser.

Men det er lov å prøve!

