Nettavisen ønsker alle våre lesere en fredfylt jul og nytt år som blir bedre!

Et tøft år nærmer seg slutten.

Året vi snart har bak oss har vært krevende for mange. Selv julefeiringen er begrenset av koronainnskrenkninger og frykt for det dødelige viruset.

Men det er håp i sikte. Allerede i romjulen blir de første sykehjemspasientene vaksinert, og allerede i løpet av januar er det godt håp om at mange av de mest utsatte har fått et vern mot covid-19.

Norge har sluppet mye lettere gjennom pandemien enn alle andre land. Vi har en robust økonomi som gjør at våre politikere kan bruke hundrevis av milliarder kroner på å mildne virkningene for ansatte og bedrifter - og vi har helsemyndigheter som tidlig så faren og som sørget for rask nedstengning.

Når Norge nærmer seg 400 dødsfall, ligger Sverige på det 20-doble.

Men også i Norge er det store forskjeller. I Stovner bydel har smitten bare økt og økt de siste ukene, og der har man nå 576 smittede per 100.000 innbyggere. Bare noen mil lengre vest - på Ullern - er tallet 46. Det er altså 12 ganger mer smitte i befolkningen på Oslo øst i forhold til Oslo vest.

Tradisjonelt er julaften en dag hvor vi feirer sammen med familien og gir litt blaffen i helseråd. Knapt noen kostholdseksperter vil råde folk til en meny med ribbe, pinnekjøtt, med øl og dram.

Men i år er det all grunn til å ta formaningene om smittevern på alvor. Jo mer disiplinerte vi feirer jul, desto billigere vil vi slippe unna nedstengninger og en varslet 3. bølge av koronasmitte på nyåret.

Det er som nevnt krevende tider for mange, men forskjellene er store. Mange som jobber på kontor har opplevd måneder hvor det mest krevende har vært å få hjemmekontoret til å fungere. Andre har måttet arbeide i smitteutsatte yrker eller har gått på NAV fordi jobben er stengt.

Julen er også en tid for ettertanke, og det er mange som trenger bistand når tidene blir tøffe som nå.

Nettavisen ønsker alle våre lesere en fredfylt jul! Og, ikke minst ønsker vi dere alle et 2021 som blir mye bedre enn året vi snart har lagt bak oss. Det beste som er å si om 2020 er at det snart er over, og at vi kanskje kan få en tilnærmet normal tilværelse til sommeren!

God jul!

