Nettavisen på privat visning i den gedigne luksusboligen med egen golfbane

Har du 95 millioner kroner i feriepenger, kan dette være boligen for deg.

SEMB HOVEDGÅRD, BORRE (Nettavisen): Det er neppe plassmangel som gjør at eiendomsinvestor og hesteeier Einar Nagell-Erichsen har lagt historiske Semb Hovedgård ut for salg. Giganteiendommen med det slottslignende hovedhuset rommer en 18 hulls golfbane, et gedigent hesteanlegg med 50 stallbokser, fire tennisbaner (hvorav to innendørs) og flere bolighus.

Se bildene fra innsiden av huset øverst i saken!

- Jeg kommer til å savne den spesielle atmosfæren, rådyrjakten og muligheten til å gå ut og spille golf fra min egen hage, sier selgeren, Einar Nagell-Erichsen, til Nettavisen.

- Det er en blanding av fornuft og vemod, men etter 24 år føler jeg at det er riktig å sende stafettpinnen videre for det deilige stedet. Den nye eieren får alt tilrettelagt, eiendommen er lagt inn i et aksjeselskap og golfdriften går bra. Sånn sett føler jeg at jeg har gjort unna klatreetappen til Besserud.

Privat visning

Nettavisen har fått en privat visning av luksusboligen som ble overtatt av Norsk Hydro-gründer Sam Eyde i 1916.

SLOTTSLIGNENDE: Historien trekkes tilbake helt til Snorres kongesagaer, og i dag minner Semb Hovedgård om et lite slott. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

De ytre rammer skulle tillate en romslig plass for en stor familie med åtte soverom i hovedhuset og et totalareal på 890 kvadratmeter, eller noe sånt som 15 normale leiligheter. Og skulle man få lyst til å gå ut, så er tomten på 1.670 dekar – eller snaut 1,7 millioner kvadratmeter, eller sånn omtrent 233 fotballbaner med internasjonale mål.

Kjellerhvelv med peis

La oss begynne i kjelleren, og det store kjellerhvelvet med peis som skapt for lange kvelder med vin, god mat og levende lys i godt lag i det store rommet med avrundet tak i teglstein.

MYSTIKK: Ingen vet om kjellerhvelvet opprinnelig var bygget for religiøse formål. I dag er rommet velegnet for lystige lag med levende lys. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

En rommelig vinkjeller er det også, selvsagt. Har du først råd til å legge 95 millioner kroner på bordet for boligen, så må du jo sikre deg en oppbevaringsplass for Dom Perignon og noen kasser Chateau Lafite Rothschild mot tørsten – uavhengig om det er snakk om de strålende 1986-, 1996- eller 2003-årgangene.

Allé mot lysthuset

Det er lett å forestille seg at Sam Eyde nøt noen rolige sommerkvelder på terrassen eller gikk ned alléen mot Borrevannet for å la seg ro over til lysthuset Paviljongen.

Men den driftige forretningsmannen la seg ikke på latsiden etter at han gikk av som generaldirektør for Norsk Hydro. Tvert imot kjøpte han 6.500 dekar og etablerte det som må kalles et industrielt jordbruk.

Sannsynligvis går historien helt tilbake til Snorres kongesagaer, der Semb var et kongesete – og siden har gården vært adelsete i hundreder av år.

LANDBRUKSSKOLE: Jacob Sverdrup grunnla landets førtse landbruksskole på Semb. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

Før Eyde overtok var Semb Hovedgård landets første landbruksskole, og en bauta minner besøkende om at den ble grunnlagt av Jacob Sverdrup så tidlig som i 1825.

Store investeringer

Dagens eier er nevø av Schibsteds tidligere hovedeier Tinius Nagell-Erichsen og fikk sin første store formue da Schibsted ble børsnotert. Selv har han drevet omfattende eiendomsinvesteringer og drevet med hesteoppdrett.

SELGER: Forretningsmannen Einar Nagell-Erichsen har eid Semb Hovedgård de siste 24 årene.

Schibsted-arving Nagell-Erichsen overtok gården fra Sam Eydes barnebarn i 1996 og foretok en omfattende restaurering. Inntrykket er at mange av de historiske elementene er bevart, samtidig som det er investert mye penger i moderne ting som surroundanlegg, flere steambad, sentralstøvsuger og jordvarme. Og et stort solcelleanlegg på låven som reduserer driftskostnadene betraktelig.

BEHAGELIG: Det er fullt mulig å leve et bekvemt liv ved Semb Hovedgård. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

- Da jeg overtok, var eiendommen nedslitt og hovedlåven nedbrent. Vi har bygget ut mange tusen kvadratmeter og overlater stedet i bra stand.

- Jeg har ikke noe nøyaktig beløp, men har vel investert 130-140 millioner kroner i Semb Hovedgård. Så har jeg realisert eiendomsverdier for rundt 30 millioner kroner i perioden, så forretningsmessig har det ikke vært så hakkende galt, litt avhengig av hva salgssummen blir.

70 bedektninger

Selger har ikke noen definerte tanker om hvem som vil kjøpe eiendommen, eller om det er en rik privatperson med golf- og hesteinteresse som ham selv, eller en bolig- eller kontorutvikler.

På det meste hadde Einar Nagell-Erichsen 20 egne hester stående på stallen på Semb, og stutteriet gjennomført på toppen rundt 70 bedekninger i året.

HESTER: På det meste hadde Einar Nagell-Erichsen 20 hester på stallen. Anlegget har plass til 50. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

- Men etter å ha bodd på rundt 800 kvadratmeter, så blir det kanskje litt stusselig å flytte inn i en leilighet?

- Vi får se. Det har sine fordeler å bo i en leilighet på Fornebu og kjøre bilen inn i et underjordisk garasjeanlegg uten å måtte tenke på vedlikehold.

Børs og katedral

Det store arealet lå på grensen mellom tidligere Borre og Horten kommune, og etter kommunesammenslåingen er utviklingen av godset en balansegang mellom utvikling og landskapsvern.



JAKT: Eieren har rett til å felle ti rådyr og en allsidig fugle- og småviltjakt. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

- Gården har stort potensial, enten man vurderer boliger, kontorer eller å videreutvikle dagens drift. Årsaken til at jeg selger nå er at jeg føler etter en helhetlig vurdering at det er riktig timing. Alt er tilrettelagt og jeg har ingen barn som ønsker å videreutvikle stedet, sier Einar Nagell-Erichsen.



Samtidig er det rom for mystikk. Ingen vet for eksempel hvem som bygde de metertykke romanske kjellerhvelvene og til hvilket formål. Det har vært spekulert over religiøse formål som kirke eller kloster, men ingen har historiske fakta.

Stor spisestue og finstue med veggmaleri

Det største rommet i første etasjen er spisestuen med historisk veggmaleri og utsikt ned mot Borrevannet. Etasjen er stor som tre normale husbankboliger og rommer flere andre stuer, en egen hybel med kjøkken, bibliotek, tv-stue, hall og kjøkken – for å nevne noe.

Et stort portrett av Sam Eyde har en naturlig plass i stua.

TIDLIGERE EIER: Norsk Hydros grunnlegger Sam Eyde kjøpte Semb Hovedgård i 1916, og barnebarnet solgte videre til Einar Nagell-Erichsen 80 år senere. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

Andre etasje har også et allrom utstyrt med svenskeovn – og fem soverom med hver sitt bad. Den nye eieren skal slippe å stå i kø mens tenåringsdøtrene okkuperer badet.

I tredje etasje kommer nye tre soverom, bad og stue.

Utsikt fra golfbanen

De fleste som har sett Semb Hovedgård på nært hold har spilt Borre golfbane og passerer alléen mellom hovedhuset og lysthuset når de har slått ut fra hull tolv eller notert seg for en score på hull seksten. Den nye eieren kan jo legge inn en pit stop på egen terrasse dersom det ikke er for travelt på banen.

GOLF FRA EGEN HAGE: Eieren av Semb hovedgård kan gå rett ut på golfbanen fra sin egen hage. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

Det er det ikke mange hovedgårdeiere som kan gjøre i Norge (men noen er det, for eksempel Fearnley-familien som eier storgården Aas inntil Aas Gaard Golfpark i Hakadal – og Treschow-familiens Fritzøehus ved Larvik golfbane – eksklusivt, okke som).

Litt jakt også

I tillegg til hovedhuset er det også flere andre mindre bygninger på godset – som Hovet, Slettemyra, Huset på Haugen, Frukthuset, OL-hytta og Speiderhytta - samt driftsbygninger, ridehus, egen golfkro og klubbhus.

LYSTHUS: Sam Eyde fikk bygget alléen ned mot Borrevannet og Paviljongen, som er et lysthus (sees som en liten hvit prikk i det fjerne) på den andre siden av vannet. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

Utleien til beboerne og golfklubben bidrar til årlige driftsinntekter på rundt tre millioner kroner til eierselskapet Semb Hovedgård AS. Helt gratis er det dog ikke å holde gildet i gang – i salgsoppgaven opplyses at årlige vedlikeholdskostnader ligger mellom 300.000 og 500.000 kroner.

Til gjengjeld er det også jaktrettigheter til 10 rådyr og annet småvilt, samt gås-, due og andejakt. Pluss fiske av ferskvannsfisk i Borrevannet.

Boligutvikling

Formelt er det aksjene i Semb Hovedgård AS som selges, slik at kjøper slipper konsesjon, boplikt og tinglysningsavgift.

Selgeren Einar Nagell-Erichsen forsøker å få omregulert cirka 80 dekar til ved golfbanen og i Sembskogen til boliger, og foreslår at en eventuell gevinst på dette i løpet av de 15 neste årene deles 50/50 mellom kjøper og selger.

I tillegg ønsker selgeren å avhende Borre Golfbane AS (som eier banen og leier ut til klubben). Prisen er et forhandlingsspørsmål, men det opplyses at Nagell-Erichsen fikk et tilbud på åtte millioner kroner i 2018 som han avslo.