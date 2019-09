Nettavisen satte ny leserrekord

Etter tre uker i jobben noterer nyhetsredaktør Rene Svendsen at Nettavisen aldri har vært lest av flere.

Det brøt ut et behersket jubelrop da helgens lesertall tikket inn i Nettavisens redaksjon grytidlig mandag morgen. Søndag var 784.375 lesere innom avisen, og dermed ble den gamle rekorden slått med drøyt 20.000 lesere.

Nyhetsredaktør René Svendsen er blitt varm i stolen. Han kom fra jobben som sjefredaktør i Fredriksstad Blad for bare tre uker siden.



- Dette er resultatet av et nitidig arbeid med produktforbedringer og jakt på egne nyheter gjennom lang tid. Jeg har det veldig bra i ny jobb sammen med inspirerende og hardtarbeidende kolleger, sier han smilende. Og lover å strekke seg enda lenger.



- Våre ambisjoner stopper ikke her, fastslår Svendsen.



Mest lest rekorddagen: Politiet undersøker Facebook-gruppe hvor Anne-Elisabeth var medlem



Trafikkveksten kommer etter en helg med solid medvind i sosiale medier. På rekorddagen kom nesten en tredjedel av leserne fra Facebook.

Flere abonnerer på Nettavisen

Også det nye forretningsområdet Nettavisen Pluss - betalt innhold i abonnement - har fått et kraftig løft i Nettavisen.

- Etter at vi etablerte en egen plussredaksjon i mai så har antall abonnenter nesten doblet seg. Akkurat nå i månedsskiftet august/september har vi nye journalister på vei inn og store forventninger til utviklingen, sier Liv Ingrid Mellemseter, leder for plussredaksjonen.

Les også: Anbefaler foreldre å kaste studenter på «dypt vann» når de flytter hjemmefra: –⁠ Dumt å hjelpe for mye (+)

Nettavisen i ny drakt

Det er et halvt år siden Nettavisen kom ut i helt ny drakt med ny design.

- Nå er kanskje ikke et nytt design i en 22 år gammel nettavis så mye å lage halloi om. Men for oss som jobber her, er det faktisk slutten på mange måneders arbeid i kulissene. Det gleder oss veldig hvis leserne liker det de ser! skrev Gunnar Stavrum i sin kommentar da layouten ble rullet ut.

- Med helgens rekord er det mye som tyder på at det falt i smak hos leserne, fastslår nyhetsredaktør Svendsen.

Les også: Høsttilbud på Nettavisen Pluss: Kun 300 kroner for 12 måneder!