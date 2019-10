Nettavisen setter nye rekorder i økonomidekningen

Nettavisen Økonomi har etablert seg som landets nest største leverandør av økonominyheter i lesermarkedet.

Dagen før Siv Jensen presenterte statsbudsjettet for 2020, nådde Nettavisens redaksjon en ny milepæl med sin økonomidekning. Den dagen var det hele 341 209 nettlesere i Nettavisen Økonomi-universet. Det utløste feststemning på morgenmøtet dagen etter, den samme dagen som statsbudsjettet ble lagt frem.



Og stemningen holdt seg gjennom dagen. Gjennom dekningen av regjeringens prioriteringer for neste år, knuste man den nye rekorden allerede etter ett døgn. Mandag 7. oktober hadde Nettavisen Økonomi 365.758 nettlesere.

Satset stort

- Utviklingen vi har hatt i 2019 viser det var riktig å satse så tung på økonomiområdet som vi gjorde fra nyttår. Vi har satt en helt ny redaksjon i Oslo og har kontorer både i Stavanger og Trondheim som tilhører den samme redaksjonen. Det er stor interesse for økonomi blant våre lesere og vi må levere innstikt og stoff som de forventer, sier sjefredaktør Gunnar Stavrum.



Det har skjedd store endringer i lesermarkedet for økonominyheter de siste årene. Den gamle papirkjempen Dagens Næringsliv er passert av flere konkurrenter i det digitale skiftet, uten at det later til å bekymre avishuset sjef, Amund Djuve. Aftenposten konfronterte ham forleden med at E24 er blitt Norges største økonomiavis.



Å sammenligne de to fikk ham til å tenke på poteter og trøfler.

– DN er primært en digital abonnementsavis, det betyr at vi gir de beste sakene eksklusivt til våre betalende abonnenter. Å sammenligne E24s klikkbaserte gratisjournalistikk distribuert via VG med DNs kvalitetsjournalistikk, forbeholdt betalende abonnenter, blir i beste fall som om å sammenligne poteter og trøfler, lød hans kommentar.



Det får Nettavisens sjefredaktør til å trekke på smilebåndet.



- Å sammenligne raske, umiddelbare nyheter på nett med gårsdagens nyheter på papir, blir som å sammenligne å løpe på piggsko i forhold til å tasle rundt på tøfler, sier Stavrum.



DN hadde i september et snitt på 157.000 daglige lesere digitalt, ifølge den siste statistikken til Kantar TNS/Mediebedriftenes Landsforening. E24 hadde 434.000, mens Finansavisen ble lest av 79.000.

Nettavisen vokser kraftig



I Nettavisen er de daglige antall leserne av økonomisaker lagt seg på et snitt mellom 200.000 og 250.000 det siste halve året. Også det totale lesertallet har fått et kraftig løft denne høsten.

- Vi har ved noen anledninger passert 700.000 nettlesere totalt gjennom døgnet og har satt 600.000 som en ny norm for antall nettlesere. Det at vi har kommet inn i Amedia-paraplyen gir oss en helt ny mulighet til å få distribuert stoffet vårt og det gir oss ikke minst et solid tilfang på nye saker, sier nyhetsredaktør René Svendsen i Nettavisen.



Nettlesere defineres som det antall ganger en sak er lest på enten mobil, desktop eller brett. Det vil si at om du leser én sak både på mobil og desktop, telles du to ganger.