Nettavisen starter politisk avdeling - med Espen Teigen og USA-ekspert

Nettavisen styrker den politiske satsingen.

Nettavisens nyeste satsing er en egen politisk avdeling, for å styrke arbeidet med rikspolitikk og sette dagsorden.

Inn kommer Henrik Heldahl - en av profilene bak anerkjente AmerikanskPolitikk.no. Heldahl har en master i statsvitenskap og kommer fra jobben som politisk journalist i Nationen. Han har flere ganger blitt brukt som ekspert på amerikansk politikk i blant annet NRK.

– Jeg fikk tidlig inntrykk av at dette er et veldig ambisiøst prosjekt med stor støtte fra ledelsen, så muligheten var for god til å la gå fra seg. Jeg har veldig stor tro på avdelingen, og gleder meg til å komme i gang, sier Heldahl til Nettavisen.

Av allerede ansatte flyttes Jørgen Berge og Heidi Schei Lilleås over fra nyhetsredaksjonen, mens Espen Teigen også kommer fra Nettavisen Økonomi til den nye, politiske avdelingen.

I tillegg vil debattansvarlig Bjørn Skomakerstuen, nyhetsredaktør og kommentator Erik Stephansen og ansvarlig redaktør Gunnar Stavrum tilhøre avdelingen.

– Politikk er et av de mest populære saksområdene for våre lesere, trolig fordi mange oppfatter oss som en troverdig og uavhengig kilde til informasjon, sier Stavrum.

– Vi er opptatt av meningsmangfold og har bevisst rekruttert bredt til den nye avdelingen - både folk med politisk erfaring, lang erfaring som politiske journalister og folk med solid akademisk ballast, legger han til.

Vil være en pitbull

Nettavisen-journalist Espen Teigen var Sylvi Listhaugs rådgiver i to og et halvt år, frem til mars 2018. I Nettavisen har han til nå tilhørt økonomiredaksjonen.

– Jeg skal være en pitbull for våre lesere. Jeg skriver ikke for andre journalister, jeg skriver for dem som leser Nettavisen. Dem blir det stadig flere av, og de er tørste etter mer av vår journalistikk som utfordrer og krever svar, sier Teigen.

– Nettavisen har et litt annet utgangspunkt for vår politiske journalistikk, mens de andre mediene er ofte ganske like. Det tror jeg våre lesere vil sette pris på i tiden fremover, legger han til.

– Det får de bare tåle

Gunnar Stavrum er glad for å ha Teigen i den politiske avdelingen:

– Det er over to år siden han arbeidet i politikken, og han har hatt en mye lengre karantene enn det som er normalt for slike overganger. Nå er han klar, og han har selvsagt både et godt kildenettverk og god kjennskap til politiske prosesser. Moro at en av hans første saker er en kritisk Frp-sak, selv om det er mest tilfeldig.

Teigen er også fornøyd med sine nye oppgaver:

– Det er utrolig interessant å stå på utsiden av politikken og dekke det som en fri og uavhengig mann. Noen av mine gamle Frp-venner vil nok synes det blir tungt med negative saker om partiet. Men det får de bare tåle. Nå er vi over i en ny hverdag – og det skjønner vel alle, avslutter han.

