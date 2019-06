Nettavisen vokser videre - har åpnet kontorer i Trondheim og Stavanger

Nettavisen har etablert kontorer utenfor Oslo for å styrke sin dekning av hele Norge.

Magnus Ekeli Mullis var på plass som reporter for Nettavisen Økonomi i Stavanger allerede i slutten av januar. Nå har han fått selskap i regionkorpset med Stein Nervik og Ane Tolnes Haugdal i fullt virke i Trondheim. De tre ble rekruttert i den massive opprustningen av avisens økonomidekning i fjor høst og vinter.

- Vi har allerede en solid dekning fra resten av Norge med vårt hovedkontor i Oslo og vårt tilfang av saker fra Amedia-familien. Vi så imidlertid et behov for å være sterke tilstede i oljehovedstaden og Trøndelag, hvor Amedia ikke har like stor utstrekning som i resten av Norge, forklarer sjefredaktør Gunnar Stavrum.

Bolig vakte oppsikt

Trondheims-kontoret har markert seg med reportasjen som en bolig i distriktet som vakte oppsikt da den kom for salg. Videoen fra boligen er blant de mest sette i Nettavisens univers i 2019.

I Stavanger har Magnus Ekeli Mullis laget en snakkis i lokalmiljøet med saken om en eiendomstransaksjon med Smiths venner som en av aktørene.

Fra tidligere har Nettavisen kontorer både i Bangkok og Los Angeles. Der jobber journalistene Stig Martin Solberg og Harald Fjelddalen med å oppdatere nyhetsbildet i andre tidssoner enn den norske. Det betyr at avisen er oppdatert hele døgnet.

Og fra høsten flytter Morten Karlsen til New York for å åpne Nettavisens kontor der.

- Vi har stor nytte av å ha folk i andre norske byer og andre verdenshjørner som kan se nyhetsbildet med et litt annet blikk enn vi gjør i hovedredaksjonen, sier Stavrum, som ikke utelukker en ytterligere satsing andre steder litt senere.

Nettavisen fosser frem

Tirsdag denne uken satte avisen hans en solid rekord i lesermarkedet da hele 761.000 unike lesere var innom.

- Vi ser generelt svært mange oppløftende tall for tiden. Vi hadde 1,2 millioner videovisninger i forrige uke, ble lest av 2,1 millioner den samme uken og ikke minst ser vi at folk bruker lenger tid på sakene våre. Det siste er viktig for oss; vi vil ha flere lesere og vil må da ha laget stoff som de vil bruke mer tid på, sier Stavrum.