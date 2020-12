Nettavisens aksjeekspert har hatt en serie innertiere du kunne blitt rik av

Den tidligere aksjemegleren Bjørn Inge Pettersen traff blink med kryptovaluta.

Pettersen arbeidet tidligere i meglerbransjen, men har hoppet av og driver sitt eget nettsted med aksjeanalyser. Han har inngått et samarbeid med Nettavisen der han kommer med jevnlige anbefalinger.

Da mange hadde gitt opp kryptovalutaen bitcoin så han et voldsomt potensial. Allerede i september, da bitcoin lå på 10.800 dollar mente aksjeeksperten at valutaen hadde et ekstremt potensial.

18.09.2020:

Bitcoin har et ekstremt potensial nå og «...kan stå foran en ny veldig kraftig oppgang de neste 1-2 årene».

Tipset slo inn, og Pettersen fulgte opp en måned senere da valutaen rundt 13.000 dollar:

25.10.2020:

Selv om kursen allerede hadde økt med rundt 17.000 kroner per bitcoin, så mente Pettersen nærmest at bare himmelen satte et tak - han så ikke bort fra en ny mangedobling.

Aksjeeksperten la virkelig hodet på blokka: «Bitcoin kan nå, og slik Aksjeanalyser.com vurderer det, ha et potensial opp mot USD 20.000 - 24.000 på gjerne så kort tid som de neste tre måneder», skrev han altså i slutten av oktober.

En måned senere var det en ny positiv bitcoin-analyse:



23.11.2020:

Da kryptovalutaen rundet 18.000 dollar - altså over 5.000 dollar høyere enn da Pettersen to måneder i forveien anbefalte valutaen, dro han til med en ny positiv analyse.

I denne spalten kostet Pettersen seg en liten "hva var det jeg sa"-referanse: «Aksjeanalyser.com har i mange år hatt en rekke positive analyser av Bitcoin, og kryptovalutaen har nå 50-doblet seg siden Aksjeanalyser.com sin første positive analyse av Bitcoin i desember 2014», skrev han altså i slutten av november.

I løpet av julen har bitcoin skutt fart igjen. Først ved å bryte 25.000 dollar-grensen, for så å klatre videre forbi 27.000 dollar.

Det gikk altså tre måneder fra Pettersen anbefalte bitcoin på 12.800 dollar til valutaen hadde steget med 110 prosent, eller mer enn en dobling. Kjøpte du ti bitcoin på hans anbefaling i september, ville du hatt en gevinst på 142.000 dollar.

Da skulle du riktignok ha satt rundt en million kroner på tipset, men ville i dag hatt en gevinst på 1,25 millioner kroner.

Aksjetips

Her følger en del saker fra 2020 levert fra Bjørn Inge Pettersen til Nettavisens og lesere:

"«Grønn» aksje er 20-doblet og kan nå dobles igjen"



09.02.2020 - Analyse av Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL)



Aksjeanalyser.com skrev blant annet om aksjen den gang:



«Aksjen har steget fra rundt 50 øre i begynnelsen av 2014, og til en sluttkurs nå fredag ved 10.61 kroner. Nel-aksjen har altså hele 20-doblet seg de seneste seks årene, og nå indikerer det svært positive tekniske bildet for aksjen at den gjerne kan dobles igjen. Potensialet for Nel-aksjen, og i henhold til det nylige kraftige tekniske kjøpssignal for aksjen og den langsiktige stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor, vurderes til å være rundt NOK 20.00 på gjerne bare 3-6 måneders sikt.»



Den gang (09.02.2020) så var aksjen rundt NOK 10,60, mens aksjen nå 23.12.2020 endte i NOK 26,70. En oppgang på ikke mindre enn solide 152 prosent siden analysen den 09. februar 2020.



"Børsen kan stige kraftig de neste ukene"



23.03.2020 - Analyse av Oslo Børs (OSEBX)



Aksjeanalyser.com skrev blant annet om Oslo Børs (OSEBX) den gang, og da Oslo Børs (OSEBX) da var rundt 650 poeng, mens den nå 23.12.2020 endte i 954 poeng. En oppgang på ikke mindre enn solide 47 prosent for Oslo Børs (OSEBX) siden analysen her av Oslo Børs (OSEBX) den 23. mars 2020:



"Etter en svært tøff måned på verdens børser så kan det nå komme en kraftig rekyl opp på børsene. Etter å ha falt rundt 36 prosent og fra en topp rundt 943 poeng den 20/02-2020, og til en bunn ved 605 poeng 16/03-2020. Et fall på hele 36 prosent for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX). Ja så indikerer nå det samlede tekniske bildet for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og andre viktige børsindekser rundt om i verden, at det nå kan komme en kraftig rekyl opp for Oslo Børs og verdens børser."



"Grønn aksje kan dobles i rekordfart"



23.08.2020 - Analyse av Magnora (ticker på Oslo Børs: MGN)



Aksjeanalyser.com skrev blant annet om aksjen den gang:



"Den kanskje minst kjente 'grønne aksjen' på Oslo Børs, er kanskje den mest spennende i tiden fremover. Aksjen har potensiale for å dobles i rekordfart. Aksjeanalyser.com ser et potensiale for Magnora (MGN) opp mot NOK 18,00 – 24,00 på gjerne bare 3-6 måneders sikt, og gjerne helt opp mot NOK 40,00 – 50,00 på 1-3 års sikt."



Den gang (23.08.2020) så var aksjen rundt NOK 13,00, mens aksjen 23.12.2020 endte i NOK 27,60. En oppgang på ikke mindre enn solide 112 prosent siden analysen her den 23. august 2020.



"Utbombet aksje kan femdobles i rekordfart"



09.10.2020 - Analyse av Kongsberg Automotive (ticker på Oslo Børs: KOA)



Aksjeanalyser.com skrev blant annet om aksjen den gang:



"Aksjeanalyser.com ser altså et betydelig potensiale for denne totalt utbombede aksjen nå på kort og mellomlang sikt."



Den gang (09.10.2020) så var aksjen rundt NOK 0,145, mens aksjen 23.12.2020 endte i NOK 0,316. En oppgang på solide 118 prosent på få måneder, og siden analysen her den 09. oktober 2020.

"Røkke-aksjen er seksdoblet - og kan flerdobles igjen"



09.12.2020 - Analyse av REC Silicon (ticker på Oslo Børs: RECSI, tidligere ticker: REC)



Aksjeanalyser.com skrev blant annet om aksjen den gang:



"Aksjen konsoliderer i det korte bildet nå mellom NOK 10,00 og NOK 12,50, og Aksjeanalyser.com tror aksjen veldig snart kan bryte over NOK 12,50-nivået, og da vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for REC-aksjen."



Den gang (09.12.2020) så var aksjen rundt NOK 11,50, mens aksjen 23.12.2020 endte i NOK 16,83. En oppgang på solide 46 prosent bare siden analysen her den 09. desember 2020.



Generell advarsel: At aksjeeksperter har truffet godt med tips tidligere, er ingen garanti for at de alltid vil ha rett fremover. Et godt råd er å ikke satse mer penger enn du har råd til å tape og ta høyde for at uforutsette hendelser kan inntreffe i aksjemarkedet.

