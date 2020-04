Nettavisens korona-måling: Nordmenns frykt for egen økonomi synker

Generelt mindre frykt og høyere tillit til myndighetene. Nordmenn har også svært lav frykt for egen økonomi, noe professor mener er «utrolig».

Hver mandag tar Nettavisen en landsomfattende undersøkelse om nordmenns frykt for korona og tilliten til myndighetenes håndtering.

Utviklingen den siste uken viser at nordmenn generelt har blitt mindre bekymret og stoler stadig mer på styresmaktenes avgjørelser.

Nettavisen måler temperaturen fra null til 100, der 50 er det nøytrale snittet, der folk er verken bekymret eller ubekymret. Fra sist uke har frykt-tallet gått ned fra 48 til 46, og tillit-tallet har økt fra 67 til 74.

- Dette peker i en veldig positiv retning, sier professor ved Universitetet i Oslo Bernt Aardal til Nettavisen.

- Alle spørsmålene om tillit går opp, bekymringen for egen økonomi går ned og bekymringen for egen helse er på det stabile, akkurat midt på skalaen. Så dette er tydelige eksempler på det tilliten til det myndighetene har satt i verk har stor oppslutning blant befolkningen.

- Helt utrolig

Nettavisen frykt-indeks gjelder bekymring for egen helse, egen økonomi, og helsen til eldre slektninger.

Frykten for egen helse og eldre slektninger er omtrent uendret. På en skala fra 1 til 5, der 3 er nøytralt, er vi nå 2,57 bekymret for egen helse (opp fra 2,55). Vi er aller mest bekymret for våre eldre slektninger, men også der er endringen minimal (3,76 mot 3,79 sist uke).

Til tross for mange permitteringer og generell økonomisk kaos i verden, er nordmenn bemerkelsesverdig lite bekymret for egen økonomi. Mens vi sist uke var 2,37 bekymret, har det tallet nå gått ned til 2,23.

Totalt er det 62,6 prosent som oppgir at de er helt eller relativt ubekymret for egen økonomi.

- Det er jo helt utrolig når man ser hva som egentlig har stått på spill. De siste tallene viste at over 400.000 i Norge er helt eller delvis arbeidsledige, så det mangler jo ikke på alvor, sier Aardal.

Han mener den lave bekymringen blant befolkningen henger sammen tiltakene regjeringen setter inn.

- Disse er jo ganske omfattende i den grad at hvis nye grupper faller utenom, så virker det som regjeringen er veldig på og sier at dette må vi fikse. Det er nok noe som virker beroligende på folk, at man ser at dette ikke ser ut til å bli helt katastrofe, sier professoren.

- Selvsagt er det en del som uttrykker bekymring. Litt flere menn enn kvinner gjør det og yngre er mer bekymret enn menn, men det er for så vidt ikke rart, legger Aardal til.

Befolkningen i Østfold er klart mest bekymret for egen økonomi med et tall på 2,61, etterfulgt av Oslo (2,38) og Innlandet (2,33). Minst bekymret er man i Trøndelag (2,00), Møre og Romsdal (2,08) og Troms og Finnmark (2,13).

Menn er mer bekymret for egen økonomi enn kvinner (2,28 mot 2,18), mens frykten blir lavere jo eldre man blir.

ALDERSFORSKJELLER: Jo eldre man er, jo mindre bekmret er man for egen økonomi, viser Nettavisens undersøkelse. Foto: Infact/Nettavisen

Høy tillit

Nettavisens tillit-indeks er satt sammen av tre ulike målinger: Tillit til helsemyndigheter, tillit til politikere og tillit til Erna Solbergs evne til å håndtere krisen.

Og det er spesielt tilliten til helsemyndighetene som er høy. På en skala fra 1 til 5, der 3 er nøytralt, har vi mandag en tillit til helsemyndighetene på 4,08, som er opp fra 3,95 fra uken før.

Tilliten til politikerne og Erna Solberg har også steget. Nå har vi 3,74 tillit til politiske myndigheter og 3,80 tillit til Erna Solberg. Sist mandag hadde begge et tall på 3,57.

På spørsmål om hva nordmenn mener om omfanget av tiltakene mot koronapandemien, svarer hele 67,2 prosent at de synes det er passe. 11,4 mener det er satt inn for mye tiltak, mens 13,7 prosent mener det er for lite.

TILTAK: Nordmenn er stort sett enige med tiltakene som myndighetene har innført. Foto: Infact/Nettavisen

- Det er litt interessant ettersom man nå er inne i den fjerde uka med nedstenging. Man ligger nok å vipper på om folk mener det er for mye tiltak eller om de aksepterer dem, sier professor Bernt Aardal.

- Men flere ser kanskje for eksempel til Sverige, som har en stigning på antall døde som er omtrent tilsvarende som Norges totalttall. Mange er nok fortsatt veldig redde. En ting er egen helse, men man skjønner alvoret når man ser dødstallene fra andre steder, utdyper han.

