Nettavisens lesertall eksploderer: - Full tenning på alle tennplugger

- Vi er strålende fornøyd med at leserne nå strømmer til Nettavisen.

Tirsdag satte Nettavisen ny leserekord med over 761.000 unike daglige lesere. I tillegg leverer også satsingen på økonomi og livsstil rekordtall.

Nettavisen leverte også nærmere 1,2 millioner videovisninger den siste uken.

- Dette er helt fantastiske tall og viser at Nettavisen-leserne setter mer og mer pris på det vi gjør, sier Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum.

I tillegg til nyheter og sport har Nettavisen siden januar i år satset hardt på seksjonene Økonomi og Livsstil, der det også har kommet flere nyansettelser.

Disse satsingene bærer nå frukter og begge avdelingene har hatt dager på over 300.000 unike lesere.

- Akkurat nå er det full tenning på alle fire tennplugger, med gode redaksjonelle saker fra nyheter, sport, økonomi og livsstil. Når vi har trafikkrekorder samtidig som pilen for nye abonnenter peker rett opp, så er det tydelig at leserne liker vårt redaksjonelle produkt, sier Stavrum.

Friske meninger gir friske lesertall

Også jobben med å gjøre Nettavisen til en viktig debattarena bærer frukter.

- Vi har flere dager dager med over 100.000 lesere av det rene debattstoffet. Vi har en stamme med faste kommentatorer som leverer på aktuelle temaer og ser flere og flere gjesteinnlegg bli stadig mer lest, sier redaktør Erik Stephansen.

- Nettavisen er en avis fra hele landet, til hele landet. Og vi tør å si ting som de er, enten det gjelder prinsesse Märtha Louises kommersielle sjamanvirksomhet, bompengeopprøret eller VGs behandling av Trond Giske-videoen. Det tror jeg leserne setter pris på, sier Stavrum.

Øker med 200.000 lesere

- 2019 har vært et eventyr for oss som analyserer tall. Sammenligner vi gårsdagens rekordtirsdag med tirsdag 7. januar, er økningen på 200.000 lesere, påpeker analytiker Stian Guldhaug.

Den redaksjonelle fremgangen gir seg fort utslag også i kommersiell suksess.

- Sterk trafikkvekst sammen med styrkingen av det redaksjonelle produktet og en renere og penere layout er en drømmepakke til annonsørene våre, sier salgsdirektør Christine Aannerud.



- Det er veldig gledelig å se at den offensive redaksjonelle satsingen gir utslag i leserrekorder. Kommersielt er Nettavisen en utfordrer i markedet, så dette skaper et godt grunnlag for at vi skal ta en tydelig posisjon i annonsemarkedet, sier salgsdirektør Andreas Størmer-Nilsen.

GLEDE: Mange i kommersiell avdeling var som vanlig ute i kundemøter da trafikktallene tikket inn onsdag morgen. De som var på kontoret gledet seg stort over rekordnivåene. Fra venstre Stian Høidahl, Christine Aannerud, Gunnar Stavrum, Anne Lene Haakonsen, Tom Sundvold og Andreas Størmer-Nilsen.

Aannerud supplerer:

- Nettavisen har alltid vært i utfordrerposisjon, ikke bare redaksjonelt, men også kommersielt. Det betyr at man må tenke utenfor boksen. Vi var først ute med innholdsmarkedsføring, noe som ga umiddelbar inntektseffekt, men også mye kritikk fra de store mediehusene. Nå gjør alle det og kritikken har stilnet!

- Hvis vi tar et blikk i bakspeilet og ser på den kraftige omstillingene norsk mediehistorie har hatt, og utfordrerposisjonen til Nettavisen, så har alltid Nettavisen levert takket være innovasjon. Rent redaksjonelt kjøres det debatt på de teamene som de fleste andre etablerte mediene vegrer seg, mens vi kommersielt alltid tenker nyskapning, sier hun.

Designet sin egen font

Innovative har Nettavisen vært også når det kommer til design. Avisen la helt om sitt visuelle uttrykk i vinter og lanserte sin helt unike tekstfont.



- Vi ser at gjennomføringen av et nytt strategisk design med egen font, løsninger som gjør sidene raskere og med kommersielle flater som er sterkere har hatt en særdeles positiv effekt på alle sider av Nettavisen, sier direktør Pål Nisja-Wilhelmsen.