Nettbutikken finansierer fem journalister og hjelper små aktører å overleve pandemien

Da koronapandemien startet satset Nettavisen på nettbutikk. Det lønte seg.

Nettavisen er kjent for å gå egne veier. Derfor var det ikke så vanskelig for innovasjonsdirektør Pål Nisja-Wilhelmsen å si ja til forsøke å starte opp nettbutikk. Da koronapandemien stengte ned alt i mars 2020 var nettbutikken i gang.

- Det er viktig for oss å kunne tilby en markedsplass for våre kunder, og potensialet for å finansiere journalistikk var godt, sier Nisja-Wilhelmsen.

Så godt potensial var det at i 2020 finansierte nettbutikken fire til fem journalister. Målet for 2021 er at nettbutikken skal finansiere 10-15 journalister.

Julekalendersalget tok av

Tina Marie Nygård ble den som fikk nettbutikken i gang.

- Utgangspunktet var egentlig at vi vurderte å importere eller produsere egne varer før de kom i butikker i Norge basert på innsikt. Da koronapandemien kom tok vi en rask revidering til å ha hovedfokus på å selge varer for andre, som skulle være en del av det vi gjorde, til å bli hovedfokus, forteller nettbutikksjef Tina Marie Nygård.

Les også: Nettavisen lanserer Norges største debattforum

Hun forteller om nye prøving og feiling i starten før hun fant ut hva leserne ville ha.

- Det er litt forskjellige typer varer. Fra tegneseriebøker og mobilladere, til julekalendere og brettspill. Det vi har solgt mest av er tegneseriebøker og julekalendere. Det var veldig stor etterspørsel av julekalendere hele høsten 2020, sier hun.

Nettbutikken har valgt å ta inn varer fra blant annet små og lokale norske produsenter. Nå ønsker de seg enda flere små leverandører.

- Viktig å tilby norske varer

- Det er en kombinasjon av at vi får tips om bedriften eller at bedriften tar kontakt med oss for å høre om vi ønsker å ta inn varen. Hvis vi har tro på produktet så tar vi inn og tester ut. Vi ser veldig fort om leserne våre er interessert eller ikke, sier Nygård.

- Vi kjøpte et varelager fra en butikk som måtte legge ned, og det var selvfølgelig viktig for den butikken. I tillegg er det all grunn til å tro at de små, lokale aktørene nyter godt av oppmerksomheten de får mot en million lesere i Nettavisen over hele Norge. Det har alltid vært viktig å tilby varer fra norske produsenter. Men det har kanskje blitt enda viktigere nå under pandemien, når vi ser hva som fort kan skje om vi ikke støtter opp under disse aktørene i tide.

Les også: - Trump-navnet er ganske så radioaktivt akkurat nå

Norskinspirert sjokoladekolleksjon

Kokk og konditor Sverre Sætre er en av leverandørene til Nettavisens nettbutikk. Han og laget hans med konditorer står klare med sjokoladeleveringer til Valentinsdagen og morsdagen som i år faller på samme dag, søndag 14. februar.

I tillegg til mer tradisjonelle konfektbiter har han kommet opp med en sjokolade formet som et stort vaffelhjerte. Den ideen kom for to år siden.

- Jeg ble som første utenlandske konditor kontaktet av det franske konditoriet Ladurée for å lage en norskinspirert julekolleksjon. Jeg gikk inn i en helt ny prosess og måtte tenke norsk på en helt ny måte, forteller Sverre Sætre til Nettavisen.

Ladurée er en luksuriøs konditorkjede med utgangspunkt i Paris. De er verdensberømte for sine makroner.

Da Sætre skulle lage den norskinspirerte kolleksjonen falt valget til slutt på et vaffelhjerte.

- Vaffelen er laget med et skall av sjokolade formet som en vaffel. Den er laget av hvit sjokolade som er karamelisert, noe som kalles blond sjokolade. Da får den undertoner av brunost. I midten er det knuste sprøstekte vafler. Da tenkte jeg på bestemors vafler, og det sprøstekte som hang på utsiden av vaffeljernet. Vaflene er knust og blandet med sjokolade og hasselnøtter som er malt til det er flytende. Og et hint av norsk havsalt til slutt, beskriver Sætre.

Sulten? Her er et tips for god og enkel streetfood.

Alle bryllupsbestillingene forsvant

I forbindelse med morsdagen og Valentinerdagen lages også en versjon med knuste tørkede jordbær i sjokoladeskallet som gir en rød sjokolade.

Sverre Sætre er ingen hvemsomhelst innen sjokolade og kaker. Han har vunnet gull i kokke-OL med Kokkelandslandet i 2008 og ble verdensmester i 2006. Han har også gitt ut en rekke bøker om sjokolade og kaker.

Han driver sitt eget konditori i Oslo, som har klart seg greit gjennom pandemien, takket være digitale salgskanaler.

- Nå hadde vi nettbutikk lenge før pandemien, uten den hadde arbeidshverdagen vært helt annerledes. Konditoriet har heller ikke sitteplasser, kun take away. Men det er klart, vi ble også rammet. Vi er veldig store på bryllup og det forsvant jo helt. Til gjengjeld solgte vi veldig mange julekalendere og gikk tomme alt 12. november. Så det blir en veldig jo-jo-tilværelse, sier han.

Les mer 36 år gamle Nils Arne fikk diagnosen ALS: – Fikk gåsehud på hele kroppen

- Vi tok tidlig et valg i 2020 at vi måtte forsøke å gjøre noe. Vi ville holde folk i jobb og vi har lærlinger som skal gjennom læretida. Driften har vært mye mer tungvind. Jeg føler virkelig med mine kollegaer i restaurantbransjen, de har hatt en vanvittig tung periode.

Reklame Strømmen er 60 ganger så dyr som i sommer - slik kutter du regningen